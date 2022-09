McDonald’s: Flirtversuch scheitert kläglich – da dreht der Kunde völlig durch

Ein Mann hat in einem McDonald’s-Restaurant in New York alles kurz und klein geschlagen.

Angeblich konnte er die Abweisung einer Frau nicht akzeptieren und ist daraufhin völlig durchgedreht. Der Kunde ist plötzlich mit einer Axt auf andere Personen in dem McDonald’s losgegangen.

McDonald’s: Mann (31) rastet völlig aus und zieht auf einmal eine Axt

Am Freitag (16. September) ist nach Angaben der New Yorker Polizei (NYPD) ein Streit gegen 2.25 Uhr außer Kontrolle geraten, wie „dailymail.uk“ berichtet. Michael Palacios holte in dem McDonald’s-Restaurant in Manhattan plötzlich eine kleine Axt aus seinem Rucksack und schlug wild um sich.

Mehrere Schaulustige filmten den Wutanfall, nun gehen die Aufnahmen viral. Zuvor prügelten mehrere Männer auf den 31-Jährigen ein. Der zeigte sich zunächst unbeeindruckt, um dann zum Gegenangriff überzugehen.

Lieferant enthüllt Unglaubliches – DAS soll den Streit ausgelöst haben

Ein Lieferant beobachtete alles von Anfang bis Ende. Auslöser für den Streit soll ein gescheiterter Flirtversuch des Mannes aus der Bronx gewesen sein. Eine Frau habe seine Avancen mehrfach zurückgewiesen, doch Palacois habe sie immer wieder bedrängt. Solange bis mehrere befreunde Männer eingriffen.

Der 31-Jährige soll betrunken gewesen sein: „Ich konnte den Alkohol an ihm riechen“, meinte der Zeuge gegenüber der „Dailymail“. Als der Angreifer mit seiner Axt Tische zertrümmerte und eine Glasscheibe zerschlug, flehten die übrigen Kunden ihn an, die Waffe niederzulegen. Unglaublicher Weise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt, wie die NYPD mitteilte.

Danach floh der Wildgewordene mit seinem Fahrrad. Die Polizei habe ihn jedoch kurze Zeit später stellen und festnehmen können. Inzwischen ist Michael Palacios wieder frei. Doch den Täter erwartet noch ein Gerichtsverfahren wegen Sachbeschädigung, Bedrohung und kriminellen Waffenbesitzes.