McDonald's: Kein Frühstück mehr in den Filialen? Das ist der Grund

Burger King vs McDonalds - die Fast-Food-Giganten im Vergleich

Viele denken bei McDonald's an Burger, Pommes und Eis – aber einige Kunden gehen auch fürs Frühstück zu dem Fast-Food-Riesen.

Doch einer Kundin ist aufgefallen, dass in immer mehr Filialen von McDonald's kein Frühstück mehr angeboten wird. Warum das so ist, erklärt ein Schichtleiter der Fast-Food-Kette.

McDonald's: Kein Frühstück mehr in den Filialen?

McDonald's steht für Fast Food. Gesund ist es nicht unbedingt, aber es geht eben schnell. Das ist für Kunden aber nicht nur zum Mittag- oder Abendessen wichtig, sondern eben auch zum Frühstück.

Das ist McDonald's:

Gegründet am 15. Mai 1940, Sitz in Oak Brook (Illinois, USA)

umsatzstärkster Fast-Food-Konzern der Welt

2019 betrug der Umsatz 21 Milliarden US-Dollar

Restaurants gibt es in 120 Ländern, der Großteil der rund 36.000 Standorte wird von Franchise-Unternehmern betrieben

weltweit rund 205.000 Mitarbeiter

beliebt bei Kunden: das im Happy Meal enthaltene Spielzeug

Neben dem McDonald's-Spielzeug, sind auch die McDonald's-Gläser ein Highlight für Kunden

Einige Kunden nutzen gerne das Angebot von McDonald's für die erste Malzeit des Tages. Doch offenbar ist es für manche Kunden immer schwerer Filialen zu finden, die noch Frühstück in ihrem Angebot haben.

McDonald's: Deswegen bieten einige Filialen kein Frühstück mehr an

Das ist zumindest einer Kundin des Fast-Food-Riesen aufgefallen. Deswegen fragte sie auf der Facebook-Seite nach: „Warum gibt es bei immer mehr Filialen kein Frühstück mehr? Um sich Arbeit zu sparen?“

Eine Antwort von der offiziellen McDonald's-Seite bekam sie auf ihre Frage bisher nicht. Dafür aber von einem weiteren User, dessen Profil ihn als Schichtleiter bei der Burger-Kette ausweißt. „Frühstück bis 10, Sa und So bis 11. Wenn das Restaurant aber nur 2h oder weniger Frühstück anbieten würde, weil es erst um 8, 9 oder 10 öffnet, dann kann es das aufgrund des Aufwands aussetzen. Kosten- und Leistungsrechung. Ganz simpel“, lautet seine eindeutige Frage auf die Antwort.

McDonald's: Wer Frühstück bekommen möchte, muss sich seine Filiale gut aussuchen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Eine andere Userin kommentiert außerdem: „Weil es sich nicht rentiert.“ Die Frage der Kundin konnte also geklärt werden. Wenn du also gerne bei McDonald's frühstückst, könnte es sein, dass du etwas länger nach einer Filiale suchen musst. Am einfachsten ist es wohl nach Filialen zu gucken, die rund um die Uhr auf haben. (gb)