McDonald’s enthüllt gut gehütetes Geheimnis – Kunden schockiert

Ob am Abend auf dem Weg in den Feierabend, in der Nacht während der Urlaubsreise oder als schnelles Mittagessen, wenn der Kühlschrank gerade nichts hergibt: McDonald’s ist nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt eine beliebte Anlaufstelle für schnelles Essen.

Neben Pommes, Burgern und Nuggets ist vor allem eines immer dabei: Getränke. Denn was passt besser zum fettigen Essen als eine eiskalte, leckere Cola? Das schmeckt schließlich immer. Doch jetzt kommt heraus, was in der Coca-Cola des Fast-Food-Riesen wirklich drin ist. Viele Kunden sind schockiert.

McDonald’s: Wieso schmeckt die Cola so gut?

Sie schmeckt einfach besser als die Coca-Cola aus dem Supermarkt. Während bisher nur spekuliert wurde, was das Getränk so besonders macht, hat McDonald’s das Geheimnis nun in einem offiziellen Statement gelüftet. Dass es sich bei dem Getränk um eine Mischung aus Wasser und einem Sirup von Coca-Cola handelt, ist mittlerweile keine Neuigkeit mehr, sondern allgemein bekannt. Der Geschmack sei auf die Art und Weise der Mixung zurückzuführen, zitiert die englische Zeitung „Mirror“ den Fast-Food-Riesen.

„Das Wasser und der Coca-Cola-Sirup, die beiden Hauptbestandteile, werden getrennt an McDonald’s-Ketten geliefert und anschließend gemischt, anders als die Getränke, die man in den Ladenregalen findet. Das Wasser und der Coca-Cola-Sirup werden vorgekühlt, bevor sie in unsere Brunnenspender gelangen“, heißt es.

Eiskalt gekühlt schmeckt’s am besten

Ein weiterer Grund, warum es so gut schmeckt, ist, dass neben dem Mischverhältnis auch die Temperatur. Die Trinkspender seien auf eiskalt eingestellt, wodurch sichergestellt wird, dass das Getränk „immer erfrischend“ ist und einem „Goldstandard“ entspricht, zitiert der „Mirror“ McDonald’s. Auch die Strohhalme sind nicht unbeteiligt an dem leckeren Geschmack: Die Verwendung eines extra breiteren Strohhalms führt laut McDonald’s dazu, dass der gesamte Cola-Geschmack unsere Geschmacksknospen treffen kann.

Nun ist es also offiziell: Wir bilden uns nicht ein, dass die Coca-Cola bei McDonald’s anders schmeckt als aus den Dosen und Flaschen, die wir in den Supermärkten kaufen. Das Mischverhältnis von Wasser und Sirup, die Temperatur und die breiten Strohhalme sind alle darauf ausgelegt, ein besonderen Geschmack bei den Kunden zu erschaffen. Und das klappt offensichtlich sehr erfolgreich!