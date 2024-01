McDonald’s: Kunde verprügelt Mitarbeiter nach Bestellung – der Grund ist unfassbar

Rabiate Reaktion bei McDonald’s! Dass man als Kunde bei „Big M“ mal Sonderwünsche hat, ist für viele Mitarbeiter Normalität. Mal will man keine Soße im Burger, mal keine Zwiebel, manchmal eine doppelte Scheibe Käse oder Fleisch.

Doch in Landshut (Bayern) gingen mit einem Kunden die Pferde durch – und dass nur, weil ein Mitarbeiter ihn missverstand. Ein 38-Jähriger wollte mit seinem Kumpel am Wochenende für die ganze Familie bei McDonald’s bestellen.

McDonald’s: Kunde verprügelt Mitarbeiter nach Bestellung

Gegen 22.20 Uhr betraten sie die Fast-Food-Filiale an der Straubinger Straße, bestellten Hamburger und Beilagen, zahlten und gingen. So weit, so normal. Unnormal war dann aber deren Reaktion auf einen falsch belegten Hamburger. Denn kurz danach kamen sie in die Filiale zurück.

Ein Mitarbeiter (46) hatte nämlich statt eines Hamburger versehentlich einen Cheeseburger in die Tüte gepackt. Das musste bestraft werden, so der Wut-Kunde. Er warf das Essen hinter die Theke – und schlug dem Mitarbeiter mit einem Faustschlag mitten ins Gesicht! Gegen ihn wird jetzt wegen Körperverletzung ermittelt.

Mehr News:

Hauptkommissar Franz Hundhammer von der Polizei Landshut: „Er sagte in den Vernehmungen, dass seine Frau eine Käse-Unverträglichkeit hat“. Tja, ob eine Laktose-Intoleranz ein ausreichender Grund für die Gewalt-Eskapade ist…