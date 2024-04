Modernster McDonald’s der Welt steht in NRW – Kunden mit eindeutiger Meinung

In NRW hat am Dienstag (23. April) eine neue McDonald’s-Filiale seine Türen im Rahmen eines „Silent Opening“ geöffnet. Und die soll es in sich haben. Denn ersten Berichten zufolge soll es sich um die modernste Big-M-Filiale der Welt handeln.

Kunden dürften bei ihrem Besuch also regelrecht in Jubelstürme verfallen, könnte man meinen. Doch im Netz zeigt sich die Besucherschaft sehr gespalten. So ganz verstehen können viele den Aufruhr um den angeblich „modernsten McDonald’s der Welt“ nämlich nicht.

McDonald’s in NRW feiert Neueröffnung

In Wuppertal-Oberbarmen in der Nähe des Ikea soll das neue Fast-Food-Restaurant jetzt zu finden sein. Schon Tage vorher heizte der Betreiber die Besucher ordentlich an und gab exklusive Einblicke in das Interieur der brandneuen Filiale. Und die hatten es in sich. Moderne Holzmöbel, Stühle und Bänke in Leder-Optik, eine Außenterrasse in Lounge-Optik – doch das ist noch lange nicht alles.

Denn was den McDonald’s von anderen unterscheidet sind zum einen seine Öffnungszeiten. Kunden können hier 24/7 einmarschieren und Pommes, Burger und Co. bestellen. Zum anderen punktet der neue Laden aber auch mit Ladestationen für E-Autos und E-Bikes und seinen besonderen Bestellmöglichkeiten. So können Kunden ganz einfach per Handy ihr Menü oder einzelne Fast-Food-Artikel bestellen und sich dann ins Auto auf dem Parkplatz liefern lassen, wie „Radio Ennepe Ruhr“ weiß.

Offizielle Eröffnungsfeier angekündigt

Doch erst am 4. Mai soll die neue McDonald’s-Filiale in NRW feierlich eröffnet werden. Der Betreiber Marcus Prünte kündigte zum Anlass eine besondere Aktion an. So soll am besagten Eröffnungstag von 12 bis 16 Uhr ein „Family Day“ veranstaltet werden. Was genau die Kundschaft in dieser Zeit zu erwarten hat, wird sich wohl erst noch zeigen. „Wir können es kaum erwarten, euch in unserem neuen Store willkommen zu heißen“, freut sich das Team schon jetzt auf den Eröffnungstag.

Einige Besucher verstehen den Hype um das neue Restaurant allerdings nicht so ganz. „Was ist daran besonders? Haut mich jetzt nicht so weg, dass ich unbedingt hin muss. Da gibt es schönere Burger-Filialen“, formuliert es eine Besucherin etwa drastisch. „Gibt dasselbe Prinzip in Hilden“, weiß ein anderer. Es gibt aber auch zahlreiche Kunden, die sich über die neue McDonald’s-Filiale tierisch freuen. „Klasse“, „Schön geworden“ oder „Sehr, sehr gut“ ist auch in der Kommentarspalte zu lesen.