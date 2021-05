McDonald's: Viele Kunden ist DIESES Verbot wegen der Pandemie nicht bekannt!

Was unterscheidet die beiden Fast-Food-Riesen McDonalds und Burger King?

Burger King vs McDonalds - die Fast-Food-Giganten im Vergleich

Burger King vs McDonalds - die Fast-Food-Giganten im Vergleich

Keine Burger oder Nuggets bei McDonald's direkt vor Ort! Dass die Corona-Pandemie den Restaurant-Besuch ausschließt, ist ja bereits bekannt.

Aktuell besteht allerdings noch ein weiteres Verbot, das bei den McDonald's-Kunden jetzt für eine Debatte sorgt.

McDonald's: Kunden kennen neues Verbot im Zuge der Pandemie nicht

Ein McDonald's-Fan hat diese Regel erst kürzlich zu spüren bekommen. Mit seinem Wagen fuhr er durch den McDrive, um seine Bestellung abzuholen. Mit der Ware im Wagen fuhr er zum Parkplatz zurück und stellte sein Auto ab.

Eine McDonald's-Regel sorgt für Verwirrung. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres

Noch ehe er sein Menü verspeist hatte, musste er diesen Ort wieder verlassen: „Man wird unter Strafandrohung von 200€ von uniformierten McDonald's-Mitarbeitern vertrieben“, empört er sich in einem Facebook-Post auf der Seite des Unternehmens.

McDonald's: Diese Aktion sorgt beim Kunden für Fragezeichen

Dieses Vorgehen hat für Fragezeichen gesorgt. „Warum darf man tagsüber bei Euch am McDrive erworbenes Essen nicht im geschlossenen Fahrzeug parkend auf dem McDonalds-eigenen Parkplatz verzehren?“, wendet er sich verwundert an den Fastfood-Riesen.

+++ McDonald’s: Strenge Regeln beim Fast-Food-Riesen! Kunde will Bestellung abgeben – dann fällt er aus allen Wolken +++

--------------------------

Das ist McDonald's:

Gegründet am 15. Mai 1940, Sitz in Oak Brook (Illinois, USA)

umsatzstärkster Fast-Food-Konzern der Welt

2019 betrug der Umsatz 21 Milliarden US-Dollar

Restaurants gibt es in 120 Ländern, der Großteil der rund 36.000 Standorte wird von Franchise-Unternehmern betrieben

weltweit rund 205.000 Mitarbeiter

--------------------------

+++Aldi: Ansturm wegen beliebtem Gasgrill – dann werden Kunden wütend: „Frechheit!“+++

Das Essen von McDonald's gehört zu den Klassikern unter den Takeaways. (Archiv) Foto: IMAGO / Milestone Media

McDonald's bestätigt diese Regel, hat sie aber nicht selbst eingeführt. Grund sind die örtlichen Corona-Vorgaben. „Aktuell gelten im Rahmen der Corona-Pandemie strenge Kontaktbeschränkung und ein Abstandsgebot“, erklärt die Burgerkette auf Nachfrage dieser Redaktion.

+++ McDonald's in den USA: Tragödie auf Parkplatz! Vater isst mit seiner Tochter im Auto – plötzlich wird die Siebenjährige erschossen +++

Daher sei es aktuell behördlich nicht erlaubt, sich längere Zeit auf den Parkplätzen aufzuhalten, um dort die Speisen zu verzehren. „Wir möchten damit Ansammlungen auf unseren Parkplätzen vermeiden und somit den besten Schutz für unsere Gäste und Mitarbeiter gewährleisten. “

--------------------------

Mehr Themen:

McDonald's: Mitarbeiter geben zu – DIESE Gerichte würden sie nie essen

McDonald's: Kunde sieht seinen Burger und hat nur diese Frage – „Ist das euer Ernst?“

McDonald's: Neuerung bei Fast-Food-Kette gefällt Kunden überhaupt nicht

--------------------------

McDonald's: Viele Kunden kennen ein Verbot beim Fast-Food-Restaurant nicht. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Future Image

„Offizielle Stellen“ prüfen laut McDonalds, ob die Regel eingehalten werde.

Da die Kunden wegen der Vorgabe ihr Essen vom Autoschalter aus auf eine längere Reise nach Hause oder auf den nächsten Parktplatz mitnehmen müssen, ist es wichtig, die Speisen warm und frisch zu halten. Wie das bei Pommes am besten gelingt, haben wir dir hier zusammengefasst >>> (vh)

Foto: IMAGO /Gottfried Czepluch

Auf einem McDonalds Parkplatz in den USA haben sich vor wenigen Tagen grausame Szenen abgespielt. Was dort passiert ist, erfährst du hier.>>>

Nobel, nobel! In DIESER McDonald's-Filiale kommen viele Kunden aus dem Staunen nicht mehr heraus. Sieh' sie dir >>> hier <<< an.

Foto: Matthias Schrader /dpa

Mc Donald's Mitarbeiter geben es zu: DAS würden sie niemals essen. Um welche Gerichte es geht, kannst du hier>>> herausfinden.

Gegessen wird nicht nur bei Mc Donald's. Auch bei Ikea kann man speisen. Über welches Gericht die Kunden dabei kürzlich diskutierten, kannst du >>>hier nachlesen.

Ein Kunde ist bei seiner McDonald's-Bestellung aus allen Wolken gefallen. Was in so verwundert hat, erfährst du hier.>>>