McDonald’s plant große Änderung in Deutschland – was jetzt auf Kunden zukommt

Seit über 50 Jahren gibt es McDonald’s in Deutschland. Die beliebte Fast-Food-Kette versorgt die Menschen mit Burgern, Pommes und Co. für ein schnelles Mittagessen oder als Snack auf dem Weg in den Urlaub. Egal, in welches Restaurant sie kommen, sie wissen, was sie erwartet. Die Filialen sind gleich aufgebaut, das Angebot ist gleich. Und wer es besonders eilig hat, fährt einfach in den Drive-in.

In Zukunft sollen noch mehr Menschen in den Genuss von McDonald’s Essen kommen. Das Unternehmen mit dem goldenen M hat einige große Veränderungen geplant.

McDonald’s: Großer Ausbau in den kommenden Jahren

Der Fast-Food-Konzern sieht auf dem deutschen Markt noch viel Wachstumspotenzial und will sein Angebot kräftig ausbauen. „Wir glauben an den Standort Deutschland und werden hier weiter stark wachsen“, berichtete der Finanzvorstand von McDonald’s Deutschland, Christoph Gehrig, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das heißt in Zahlen: Über 500 neue Restaurants sollen entstehen.

Noch in diesem Jahr wird mit dem Ausbau begonnen. Bis Ende 2024 sollen 25 Restaurants mit jeweils rund 50 Mitarbeitern eröffnet werden. Damit werden 1.250 neue Arbeitsplätze geschaffen, und in den kommenden Jahren soll das Tempo weiter erhöht werden. In den nächsten drei Jahren soll sich das Expansionstempo auf 75 neue Filialen pro Jahr erhöhen. Bis 2027 würden so mehr als 10.000 neue Arbeitsplätze entstehen.

Änderungen im Drive-in

Insbesondere an hochfrequentierten Standorten etwa an Autobahnen oder in Bahnhöfen sollen neue McDonald’s-Restaurants eröffnet werden. „Wir legen unseren Fokus auf den Ausbau der Drive-In-Standorte, denn Deutschland ist immer noch ein Autoland. Ich sehe nicht, dass sich dies kurzfristig ändert“, so der Finanzvorstand. Auch die Drive-ins bleiben von den Veränderungen nicht verschont. Künftig sollen die Drive-ins mit zwei statt wie bisher mit einer Autospur ausgestattet sein.

Auch digitale Bestellformen über die SB-Terminals oder die App sollen in Zukunft eine noch wichtigere Rolle spielen. Dennoch steht für McDonald’s fest: „In unseren Restaurants wird man auch in Zukunft seine Bestellung weiter am Tresen aufgeben und bar bezahlen können, solange dies unsere Gäste möchten.“ (mit dpa)