McDonald’s zeigt neuen Burger – Kunden erhalten deutliche Abfuhr

Kürzlich hat McDonalds einen neuen Burger vorgestellt: „Der M“. Viele Kunden zogen natürlich sofort den Vergleich zum „M“ von 2008. Allerdings haben die beiden Burger wenig gemeinsam. Kein Wunder also, dass sich viele die alte Version zurückwünschen. Die kam noch mit einem richtigen Ciabatta-Brötchen, Emmentaler Käse und einem Beef-Patty aus Simmentaler Rindfleisch daher. Die Enttäuschung darüber sitzt bei den Kunden äußerst tief.

Nach der Ankündigung werden nun Forderungen an McDonald’s laut. Wir haben das Unternehmen mit diesen konfrontiert. Das Ergebnis dürfte die Kunden wenig freuen.

McDonald’s: Kunden wollen Altes zurück

Viele sind der Meinung, „Der M“ sei nicht anders als der Big Mac und schmecke auch genauso. Obwohl jedoch einige regelrecht begeistert von dem neuen Burger sind, verlangt es andere nach Altbewährtem. Neben dem „Mango Chilli“ oder dem „Käsegipfel“ lechzen sie jedoch nach mehr.

In den Kommentaren unter einem Instagram-Beitrag von McDonald’s werden gleich mehrere Forderungen laut. So wünschen sich viele Kunden die Rückkehr der einst so beliebten Aktionswochen. „Kommen jemals wieder Aktionswochen?“, fragt ein Nutzer verzweifelt. „Los Wochos, Stars of America etc. Vor ein paar Jahren habt ihr in Deutschland auf einmal damit aufgehört, in Österreich gibts die interessanterweise noch.“ Auch andere würden sich die Aktion zurückwünschen. „Echt schade, fand‘ eure Wochen damals echt genial.“

McDonald’s: Was ist mit den Aktionswochen?

Doch was sagt McDonald’s dazu? Wir haben nachgehakt und leider eine enttäuschende Antwort erhalten. Zwar heißt es vom Unternehmen zunächst: „Wir wollen den Besuch in unseren Restaurants für unsere Gäste möglichst attraktiv gestalten und bieten deshalb regelmäßig neue Produkte und Aktionen an. Dabei prüfen wir im Vorfeld natürlich sehr genau, welche Angebote für unsere Fans besonders interessant sind.“

Doch dann kommt auch schon die harte Abfuhr: „Die von Ihnen genannten Aktionswochen sind derzeit allerdings nicht geplant“.