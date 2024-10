McDonald’s: Kunden können nicht fassen, was sie hinter der Theke sehen

Angefangen beim Kindergeburtstag bei McDonald’s, über das Sammeln von Spielzeug in den verschiedenen Menüs, bis hin zum häufigen Einlösen der zahlreichen Gutscheine – es wird deutlich, dass die Fastfood-Kette bei Groß und Klein nicht mehr wegzudenken ist. Kein Wunder, immerhin gab es 2022 schon über 1.400 Restaurants in ganz Deutschland.

Da kann es schon mal vorkommen, dass man das Personal des nächsten McDonald’s ziemlich gut kennt. Nun könnte es aber dazu kommen, dass ein Restaurant bald in Scharen von Gästen besucht wird – der Grund ist kein Burger, sondern ein Angestellter. Na ja, sagen wir: vorübergehende Hilfskraft.

McDonald’s: US-Vizepräsident plant dort zu arbeiten – was steckt dahinter?

Wer gemeint ist? Donald Trump (78)! Klingt wie ein schlechter Scherz, denn warum sollte eine prominente Person (fast) ungeschützt Menschen bedienen? Doch es ist kein Scherz, sondern PR. Und wie könnte es anders sein, steckt der Wahlkampf zwischen Trump und US-Vizepräsidentin Kamala Harris (59) dahinter.

Doch der 78-Jährige will nicht aus Gutmütigkeit hinter der Theke stehen, sondern aus purem Spott. Er spielt damit auf seine Konkurrentin an, die betont, während ihres Studiums bei McDonald’s gearbeitet zu haben. Laut „oe24.at“ will der Republikaner am Sonntag (20. Oktober 2024) in Philadelphia aushelfen. Und damit lässt er seinen Worten Taten folgen, denn bereits Anfang Oktober versprach er Folgendes: „Wisst ihr, was ich nächste Woche mache? Ich gehe zu McDonald’s und arbeite!“

„Nichts weniger als lächerlich“: Sanders urteilt über Trump

Warum Harris diese Information preisgab? Sie wolle betonen, dass sie mit dem Durchschnitts-Amerikaner viel mehr auf einer Ebene liege als mit Trump. Der wiederum behauptet, die US-Vizepräsidentin habe nie bei McDonald’s gearbeitet. Für den Senator von Vermont, Bernie Sanders (83), ein Grund zum Kopfschütteln. Er betonte: „Für Donald Trump, irgendjemanden des Lügens zu beschuldigen, ist nichts weniger als lächerlich. Was kann man sagen, dieser Typ lügt jeden einzelnen Tag, und es ist nicht nur eine Übertreibung der Wahrheit, es sind gefälschte Lügen.“

Es bleibt also abzuwarten, ob Trump wirklich in der Filiale aushelfen wird. Und falls nicht (und man ist schon vor Ort) einfach ein leckeres Menü genießen und daran denken: Verspreche nie etwas, was du nicht halten kannst. Schon gar nicht, wenn tausende Kameras auf einen gerichtet sind.