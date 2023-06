McDonald’s: Mann isst 100 Tage lang nur Burger und Pommes – und nimmt fast 30 Kilo ab!

Kevin Maginnis aus Nashville (USA) wagte einen unglaublichen Test: Er wollte sich 100 Tage lang nur von McDonald’s ernähren. Bei Ärzten und Ernährungsexperten schrillen da sofort die Alarmglocken. Schließlich weiß jeder: Fast-Food ist zwar oftmals lecker, aber alles andere als gesund.

Zudem gilt Fast-Food als absoluter Dickmacher, doch der 57-Jährige behauptet nun, dass er von dem Essen von McDonald’s sogar abgenommen habe. Und das erstaunliche 27 Kilogramm. Seine ganz persönliche Mission hat der Amerikaner bei TikTok dokumentiert.

McDonald’s-Diät – kann das funktionieren?

Im Februar hat Maginnis den eisernen Entschluss gefasst, dass er 100 Tage lang nur noch bei McDonald’s essen will. Um nicht zuzunehmen, entwickelte er eine Strategie: Drei Mahlzeiten am Tag, jedoch nur halb so große Portionen wie üblich. Außerdem verzichtete er angeblich komplett auf Snacks und trank nur Wasser.

„Ich wachte heute Morgen auf und wog 108 Kilogramm“, sagte Maginnis in seinem ersten TikTok. „Und ich habe beschlossen, dass das absolut inakzeptabel ist. Also bin ich zu McDonald’s gefahren.“ Eine Schlussfolgerung, die erstmal widersprüchlich klingt, doch nun behauptet er, dass er mit McDonald’s tatsächlich zur Traumfigur gefunden habe. Stolze 27 Kilo seien seit seinem Versuch gepurzelt.

Mit seinem verrückten Experiment schaffte es Maginnis sogar in die NBC-Sendung „Today“. Er erklärte den Zuschauern, dass er keinen Punkt auf der Speisekarte ausgelassen und auch keine Kalorien gezählt habe: „Ich habe also Big Macs, Quarter Pounders, was auch immer, mit Pommes gegessen.“ Dennoch bringe er nun noch nur 81 Kilo auf die Waage. Dort zeigte er erstaunliche Vorher-Nachher-Bilder.

Nicht zur Nachahmung empfohlen

Zudem habe er sich regelmäßig vom Arzt durchchecken lassen und zur Überraschung aller hätten sich auch seine Werte trotz der fettigen Ernährung verbessert. Sein Triglyceridspiegel sei um 205 Punkte und sein Cholesterinspiegel um 65 Punkte gesunken. Die Triglyceridspiegel im Blut werden bestimmt, um mögliche Fettstoffwechselstörungen zu entlarven, sowie um das jeweilige Herzkreislaufrisiko einzuschätzen. Hohe Blutfettwerte können beispielsweise zu Verkalkung der Adern führen.

Dass seine McDonald’s-Diät jedoch keinesfalls zum Nachahmen geeignet ist, zeigt ein anderes (Negativ-)Beispiel. Der Regisseur Morgan Spurlock ernährte sich 2004 für seinen Film „Super Size Me“ 30 Tage nur von McDonald’s. Er legte elf Kilogramm zu, seine Gesundheit verschlechterte sich enorm und vor allem die Leberwerte waren alarmierend.