McDonald’s: Kult-Produkt ist zurück – Kunden schauen beim Preis ganz genau hin

McDonald’s hat eine große Überraschung, über die sich die Kunden freuen können, denn ein Kult-Produkt ist endlich wieder verfügbar. Das ist jedoch nicht das Einzige, was die Kunden hellhörig macht.

Eigentlich war „Der M“ nur als eine Aktion im Spätsommer 2024 gedacht, jedoch hatte er so viel Erfolg, dass der Burger nun dauerhaft erhältlich sein wird. Dabei vermarktet McDonald’s ihn als den größten Burger, der sich im kompletten Sortiment befindet. Wie es in der Werbung heißt, benötigt man „zwei Hände“, um „Der M“ zu verspeisen.

McDonald’s-App: Burger für nur 5 Euro

Die Kunden sind wohl begeistert von dem riesigen Burger, mit doppelten Burger-Patty und der Sauce, die speziell für „Der M“ entwickelt wurde. Da das Produkt bei der Aktion im Sommer bereits so gut lief, hat McDonald’s beschlossen, den Burger in das feste Sortiment einzuführen.

Und um auch alle Kunden von dem neuesten McDonald’s-Produkt zu überzeugen, wird „Der M“ für eine begrenzte Zeit zum Probierpreis angeboten. Regulär kostet der Burger eigentlich 7,49 Euro oder im Menü 10,99 Euro.

Für eine kurze Zeit erhalten Kunden den Burger aber schon für 5 Euro. Jedoch gibt es dafür eine Bedingung, denn die Kunden müssen für diesen Rabatt die App von McDonald’s nutzen. In der App können die Kunden einen Coupon einlösen, um den Rabatt zu bekommen.

Kunden-Meinungen sind geteilt

Kunden, die von diesem Angebot profitieren und den neuen Burger ausprobieren wollen, sollten jedoch schnell sein. Der Coupon ist nämlich nur bis zum 19. Januar gültig. Danach kostet „Der M“ wieder den regulären Preis.

Auch auf Instagram kündigt McDonald’s die Rückkehr des Burgers an, und in den Kommentaren finden sich die ersten Kundenrezensionen. Jedoch scheint „Der M“ bei den Kunden gemischte Gefühle auszulösen. Während einige begeistert sind („unglaublich lecker“) schreiben andere: „Der M ist so schlecht, sorry“. Ob der Burger den gewünschten Erfolg haben wird, bleibt wohl noch abzuwarten.