Aldi-Kunde traut vor Regal seinen Augen kaum: „Kannste dir nicht ausdenken“

Es ist ein Anblick, der mittlerweile schon vertraut geworden ist – Vegetarische und vegane Lebensmittel werden häufig durch das sogenannte „V-Label“ als solche gekennzeichnet.

Auch bei Aldi sieht man diese Kennzeichnung regelmäßig in der Auslage, jedoch wird ein Kunde in diesem Fall stutzig. Was hat denn das „V-Label“ in diesem Aldi-Regal zu suchen?

Aldi: Scherz oder Versehen?

Tatsächlich befindet sich ausgerechnet im Eier-Regal das Label für vegane Lebensmittel. Da kann man nur hoffen, dass sich nicht ein armer Veganer freut und denkt, Aldi führt jetzt Eier-Ersatzprodukte. Es handelt sich hier nur um ganz gewöhnliche Eier vom Huhn.

Der Aldi-Kunde postet seine Entdeckung auf „Reddit“ und schreibt belustigt: „Kannste dir nicht ausdenken“. Aber wie ist das V-Label überhaupt in dem Eier-Regal gelandet? Hat sich vielleicht einer der Angestellten vertan und dachte wirklich, dass Eier vegan sind?

Die „Reddit“-Gemeinde hat da so ihre Vermutungen, wie es zu der Verwechslung bei Aldi kam. „Vielleicht wurde dort Ware umgeräumt und vergessen, das Schild zu entfernen“, mutmaßt einer. Keine schlechte Theorie und gut vorstellbar im stressigen Arbeitsalltag im Supermarkt.

Die meisten User sind sich jedoch einig, dass es sich bei der veganen Kennzeichnung der Eier bei Aldi um einen schlechten Scherz handelt. Ein Nutzer schreibt: „Wahrscheinlich irgendein Scherzkeks, der meint, die Leute würden ihm auf den Leim gehen.“

Reddit: Nutzer verteidigt Aldi-Personal

Ein anderer Nutzer merkt an, dass der Schuldige nicht unbedingt ein Aldi-Mitarbeiter gewesen sein muss. Er schreibt: „Den Zettel hat vermutlich irgendein Scherzkeks von woanders heraus gepult und hier herein gesteckt. Muss nicht unbedingt das Personal gewesen sein.“

Ob Versehen oder Scherz. Es ist davon auszugehen, dass kaum ein Kunde oder Aldi-Angestellter wirklich gedacht, dass Eier vegan sind. Einer der Nutzer auf „Reddit“ hat jedoch eine Idee, welche das „V-Label“ rechtfertigen würde: „Das Schild ist auf dem Regal, und ich bin mir sicher, dass bei der Herstellung des Regals keinerlei tierische Produkte verwendet wurden.“ Das ist natürlich auch ein triftiges Argument.