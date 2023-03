McDonald’s streicht beliebten Burger von der Karte – doch Kunden können hoffen

McDonald’s schreibt seine Speisekarte radikal um! Den treuen Fans des goldenen „M“ dürfte es sofort aufgefallen sein: Der Fast-Food-Riese hat sein Angebot hinsichtlich ein paar Burger-Spezialitäten verändert…

Seit wenigen Wochen können Kunden einen ganz bestimmten Burger nämlich nicht mehr bestellen. Doch wie sagt man so schön: Wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Den McDonald’s-Kunden bleibt also noch ein kleiner Funken Hoffnung!

McDonald’s streicht Burger von der Karte

Die Liebhaber des beliebten Fresh Vegan TS mussten in den vergangenen Tagen besonders stark sein – denn genau dieses Produkt ist bei McDonald’s radikal aus dem Sortiment geflogen. Auf Nachfrage dieser Redaktion wurde bestätigt, dass in der Vergangenheit einfach zu wenige Kunden nach dem veganen Burger gefragt hätten: „Ein Produkt muss sich natürlich auch entsprechend verkaufen, um einen dauerhaften Platz im Sortiment zu haben.“

Doch der freigeräumte Platz auf der Speisekarte wird nicht einfach frei bleiben. Stattdessen sorgte McDonald’s bereits Anfang dieses Jahres für kulinarischen Nachschub: „Wir haben deshalb die beiden neuen Produkte McPlant Burger und McPlant Nuggets gezielt mit Blick auf die Gästewünsche entwickelt und ihr Feedback in der Entwicklung berücksichtigt.“

McDonald’s-Angebot wird stetig erweitert

Ohnehin werde das Angebot der Fast-Food-Kette regelmäßig überprüft und auch entsprechend des Feedbacks und der Nachfrage der Kunden angepasst: „Ob und wie unsere McPlant-Plattform sich zukünftig entwickeln wird, hängt entsprechend von diesen Faktoren ab.“ Man dürfe sich also immer wieder über neue Produkte in der Reihe rund um Burger, Pommes, Wraps und Co. freuen. Und wer weiß, vielleicht feiert der Fresh Vegan TS ja doch auch noch irgendwann wieder sein Comeback bei McDonald’s!