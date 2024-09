McDonald’s mit Änderung bei Bestellungen – DAS erwartet Kunden

Seit 1955 gibt es die erste McDonald’s-Filiale – nicht auszurechnen, wie viele Bestellungen seitdem schon über den Tresen gegangen sind. Die Art der Bestellung hat in den Jahren immer mehr neue Formen angenommen.

Von der klassischen Wunschabgabe am Tresen beim Personal über den Drive-In bis zur Terminal-Bestellung am Monitor. Auch McDonald’s wird immer digitaler und geht nun den nächsten Schritt.

McDonald’s führt neues Bestell-Konzept ein

Am Montag (9. September) feierte McDonald’s in Berlin eine Filial-Neueröffnung. Dabei wurde auch das neue Restaurantkonzept vorgestellt, das in den nächsten zehn Jahren in Deutschland mehr und mehr umgesetzt werden soll. Das Unternehmen plant 500 Restaurants neu zu eröffnen und bis zu 1.000 bestehende Standorte zu modernisieren.

Als Testkunden wurden Promis wie Daniela Katzenberger, Julian F.M. Stoeckel oder Gülcan Kamps eingeladen, die es sich direkt an einem Tisch bequem machen und erstmals über die McDonald’s-App bestellen konnten. „Das Essen wird von den Mitarbeiter:innen gebracht und die Gäste können direkt das moderne Ambiente genießen, ohne sich vorher anstellen zu müssen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Wer zusätzlich noch registrierter MyMcDonald’s User ist, kann pro Bestellung auch noch Punkte sammeln.

DAS kommt auf Kunden zu

Für alle, die ihre Burger, Pommes, Chicken Nuggets und Co. lieber zu Hause essen, gibt es ebenfalls eine neue Variante. Neben dem bekannten McDrive, der zukünftig eine weitere Spur erhält, können Kunden auch vom Pickup-Parkplatz per App bestellen und kriegen ihr Menü direkt ans Auto geliefert.

Zudem arbeitet McDonald’s gemeinsam mit seinem Partner EWE Go im Rahmen der Umbauten daran, das Angebot der Schnellladesäulen für Elektrofahrzeuge auszubauen. Aktuell besitzen bereits 600 Standorte Schnellladesäulen, bis Ende 2026 sollen es 800 sein. In der Alboinstraße in Berlin ist das neue Restaurant-Konzept nun angekommen, ob es sich auch bei den Kunden durchsetzt, wird die Zukunft zeigen.