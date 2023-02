McDonald’s testet neue Becherdeckel – Kunden sind irritiert: „Ekelhaft und unhygienisch“

Für die Milchshakes gibt es die dicken und für die normalen Softdrinks die schmalen Strohhalme. Bisher jedenfalls. Doch damit ist jetzt Schluss bei McDonald’s – zumindest in den USA.

McDonald’s geht jetzt neue Wege bei Bechern. Eine Testserie hat in den USA in einigen Filialen begonnen. Doch die Kunden scheinen von dem Modell noch nicht ganz überzeugt zu sein.

McDonald’s testet neue Becher – ohne Strohhalme

Um auch als Fast-Food-Riese in Sachen Nachhaltigkeit vorbildlich voranzugehen, will McDonald’s in Zukunft auf Plastik-Strohhalme komplett verzichten. Den Anfang macht die USA und testet erstmals ein neues Becher-Konzept. „Franken.de“ hat zuerst darüber berichtet.

+++ McDonald’s, Burger King und Co.: Heftige Vorwürfe gegen Fast-Food-Riesen – wird hier etwa gegen das Gesetz verstoßen? +++

„McDonald’s testet derzeit strohhalmlose Deckel für unsere Kaltgetränke in ausgewählten US-Märkten“, erklärt die Kette gegenüber dem amerikanischen Portal „Restaurant Business“. „Diese Deckel helfen uns, unsere Verpackungen zu optimieren und die Verwendung von Kleinplastik zu eliminieren, und sind nur ein Beispiel für die vielen Lösungen, die wir im Rahmen unseres fortlaufenden globalen Engagements zur Abfallreduzierung in allen Restaurants und zur Förderung des Recyclings prüfen.“

+++ McDonald’s: Kunde fällt fast alles aus dem Gesicht, als er Menüpreise sieht – „Unterschiede zwischen Filialen?“ +++

Dank der neuen Deckel soll ein Auslaufen verhindert werden. Eine Lasche verschließt die Öffnung, ist sie einmal abgezogen, dann erinnert der Deckel an den eines typischen Coffee-to-go-Bechers. Doch noch hätten Kunden die Wahl: Auf Nachfrage würden sie laut dem Bericht auch weiterhin einen Strohhalm bekommen.

Kunden sind zwiegespalten

Minneapolis ist eine von mehrere McDonald’s-Filialen, die die neuen Becher testest. Kunden im Netz äußern sich zunächst skeptisch. Unter einem Facebook-Beitrags des Nachrichtensenders CNN geben sie ihre Bedenken zum Besten. „Die Beibehaltung des Plastikbechers und des Deckels, aber die Abschaffung des Strohhalms ist nur Augenwischerei“, schimpft eine Frau. Eine andere geht noch weiter: „Ich finde die Deckel ekelhaft und unhygienisch. Da waren Hände überall dran.“

Noch mehr News:

Doch es gibt auch einige Befürworter des neuen Deckels. Sie sehen darin einen Schritt nach vorne. „Ich liebe sie. Ich trinke sowieso nie mit Strohhalm und diese machen es so einfach!“ oder „Ich finde sie toll. Genau wie ein guter Kaffeebecherdeckel“, heißt es in den Kommentaren. Noch ist es ja nur ein Testlauf und Kunden haben weiterhin beide Optionen.