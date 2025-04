Mallorca: Urlauber schauen am Morgen aus dem Fenster – sie trauen ihren Augen kaum

Im Urlaub auf Mallorca erwarten Touristen Sonnenschein, lange Sandstrände und blaues Meer – dafür ist die Lieblingsinsel der Deutschen bekannt. Doch ausgerechnet jetzt in den Osterferien und kurz vor dem Ballermann-Opening spielt das Wetter auf Mallorca gar nicht mit.

Teilweise ist es in Deutschland um Ostern sogar schöner und wärmer als auf Mallorca. Schon seit Tagen wird der April seinem Ruf mal wieder mehr als gerecht – der Monat macht einfach, was er will. Am Mittwochmorgen (16. April) traf es viele Urlauber und Einheimische dann aber komplett eiskalt.

Wetter auf Mallorca bleibt ungemütlich

Wer sich in einem Hotel mit Meeresblick an der Playa de Palma in S’Arenal untergebracht hat, wird auf einen traumhaften Sonnenaufgang mit perfektem Blick auf die Wellen gehofft haben. Doch als die Urlauber am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr ihre Augen das erste Mal aufmachen, merken sie schnell, dass hier etwas nicht stimmt.

Anstatt von dem Rauschen des Meeres sanft wachgemacht zu werden, schlagen Regenschauer gepaart mit starken Windböen gegen die Fensterscheiben. Als die Urlauber ihre Vorhänge zaghaft beiseiteschieben, herrscht endgültig bittere Gewissheit. Urlaubsfeeling kommt hier nur schwer auf. Fast auf der ganzen Insel kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu Schauern und sogar Gewittern.

Sogar Schnee und Hagel

Aber das ist noch nicht alles. Denn im Netz kursieren sogar Bilder von Hagelkörnern. Das „Inselradio Mallorca“ hat von einem Hörer Fotos geschickt bekommen, die dokumentieren wie auf der Straße in Puigpunyent ein Mix aus Schnee und Hagel liegt. Die Gemeinde liegt im Süden des Tramuntana-Gebirges, rund 14 Kilometer von der Hauptstadt Palma entfernt. Etwas weiter nördlich hat es offenbar auch in Sóller Hagelkörner vom Himmel geregnet.

Laut dem spanischen Wetterdienst „Aemet“ ist der Mittwoch der ungemütlichste Tag in der ganzen Woche. Auch am Nachmittag bleibt es überwiegend bewölkt und es kann vereinzelt immer mal wieder zu Regen kommen. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 20 Grad maximal. Ausflüge oder Strandbesuche sollten besser auf die kommenden Tage verlegt werden, da soll sich die Wetterlage wieder etwas verbessern. Na hoffentlich haben Urlauber nicht nur kurze Hosen, Badeanzüge und Flip-Flops eingepackt, sondern im besten Fall auch eine Regenjacke.