Urlaub auf Mallorca an Ostern: Warnung an Touris – DAS solltest du wissen

Viele Urlauber zieht es über Ostern in den Süden. Sie wollen die freien Tage nutzen, um etwas auszuspannen und rauszukommen. Zum Beispiel auf Mallorca. Die Balearen-Insel ist ein beliebtes Reiseziel. Aber was erwartet die Urlauber jetzt auf ihrer spanischen Lieblingsinsel? Besucher sollten gewarnt sein, zu Ostern ist einiges anders.

Dieses Jahr wird es voll auf Mallorca! Entgegen der Proteste, die vor kurzem stattfanden und die Urlauber aufforderten, zu Hause zu bleiben, kommen diese weiterhin in Scharen. Die Branche erwartet erneut eine Rekordsaison. Nachdem die Balearen schon im letzten Jahr einen Besucherrekord von 19 Millionen erzielten, soll dieser mit erwarteten 20 Millionen Touristen noch einmal geknackt werden.

Mallorca: Neue Rekord-Saison beginnt

Kein Wunder, denn wie das Preisvergleichsportal „Check24“ festgestellt hat, sind die Flüge nach Mallorca von deutschen Flughäfen schon jetzt zu Ostern günstiger als 2024. Zwischen dem 5. und 27. April kosten sie durchschnittlich 308 Euro. Das sind elf Prozent weniger als im Jahr 2024 zu Ostern, wo Deutsche etwa 346 Euro ausgaben. Da überlegen viele nicht lange, sondern buchen und stürmen die Insel.

Nicht zuletzt zieht natürlich das viertägige Ballermann-Opening kurz nach den Osterfeiertagen viele Besucher an, die sich freuen, mit ihren Lieblingsstars die Saison zu eröffnen. Für die weniger Party-affinen Besucher findet noch bis zum 27. April in Palma täglich die Kirmes „Fira del Ram“ auf dem Veranstaltungsgelände Son Fusteret statt.

Mallorca von einer besonderen Seite

In der Woche vor Ostern, der ‚Semana Santa‘, kann man auf Mallorca eine Vielzahl religiöser und kultureller Feierlichkeiten beobachten. Die Umzüge, Messen, Märkte und Prozessionen geben einen Einblick in die Traditionen der Insel. Neben den Prozessionen, die in der Karwoche abgehalten werden, finden am Karfreitag auch Passionsspiele statt. Hier stellen Laien die Leidensgeschichte Christi nach. In vielen Städten der Insel zum Beispiel in Pollença, Arta, Felanitx oder Palma. Die Spiele sollen besonders durch die Musik, sehr detailreiche Kostüme und das engagierte Schauspiel der Darsteller beeindrucken.

Auch kulinarisch gibt es Besonderes zu entdecken an Ostern. Hier werden nicht zu Weihnachten, sondern zu Ostern nämlich Plätzchen, sogenannte „Crespells“, gebacken. „Robiols“ bestehen aus demselben simplen Teig wie die „Crespells“, die werden aber mit Schokolade oder Marmelade bestrichen und gerollt. Traditionell steht zum Osterfest das Lamm im Mittelpunkt. Zum Beispiel werden die Teigtaschen „Empanadas“ damit gefüllt.

Touris müssen achtsam sein

Die Öffnungszeiten vieler Geschäfte und Supermärkte müssen besonders beachtet werden. Zu Ostern kann es zu Abweichungen kommen. Die Supermarkt-Kette „Mercadona“ hat am Karfreitag und Ostersonntag sogar ganz geschlossen. In Touristen-Regionen gilt es besonders aufmerksam zu sein, hier gelten oft Ausnahmen.

Die Wettervorhersage zu Ostern auf Mallorca zeigt: Auch hier wird es eine wilde Mischung geben. Am Karfreitag soll es laut dem spanischen Wetterdienst „Aemet“ in vielen Teilen der Insel sehr sonnig bei bis zu 21 Grad werden. Der Karsamstag und Ostersonntag versprechen hingegen eher eine Sonnenflaute. Samstag sollen zwar bis zu 25 Grad erreicht werden, allerdings ist auch überall mit hoher Wahrscheinlichkeit Regen erwartet. Ähnlich ist es am Ostersonntag. Ostermontag wird dann freundlicher. Mit einer geringen Regenwahrscheinlichkeit und Sonne.