Urlaub auf Mallorca: Heftiger Absturz droht! Touristen müssen auf der Hut sein

Der beliebten Urlaubsinsel Mallorca droht der Absturz. Touristen und Einheimische werden das am eigenen Leib zu spüren bekommen.

Nicht nur im übertragenen Sinne müssen sich die Urlauber und auch Mallorquiner warm anziehen. So müssen sich alle Menschen auf Mallorca in den nächsten Tagen auf besondere Umstände einstellen.

Mallorca: Temperatur-Sturz und ungemütliches Wetter

Lange Tage am Strand, ausgiebiges Sonnenbaden und das Planschen in den Wellen steht wohl bei den meisten Mallorca-Urlaubern hoch im Kurs. Doch damit dürfte zumindest in den kommenden Tagen Schluss sein. Denn der Herbst kommt mit großen Schritten auf die Insel zu gerauscht.

+++ Urlaub auf Mallorca: Mieses Wetter? DAS sind die besten Ausflugstipps bei Regen +++

Wer am Dienstag (10. September) die Möglichkeit hat, der sollte das sonnige Wetter und die Temperaturen knapp unterhalb der 30-Grad-Marke auf jeden Fall noch einmal nutzen. Am Mittwoch kommen wenigstens alle im Süden der Insel noch einmal auf ihre Sonnenstunden. Allerdings wird es im Norden von Mallorca bereits ungemütlich. Ab Donnerstag müssen sich dann alle Touristen und Einheimische wortwörtlich warm anziehen – zumindest wärmer als in den vergangenen Tagen. Wie der spanische Wetterdienst „Aemet“ berichtet, stürzen die Temperaturen in die Tiefe. Eine Kaltfront rauscht im Laufe des Donnerstags auf Mallorca zu, die Sturmböen in Geschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometer pro Stunde mit sich bringt.

Mallorca: Warnstufe Gelb ausgerufen

Durch den heftigen Wind werden am Donnerstag an den Küsten von Mallorca mit Wellen bis zu einer Höhe von vier Metern gerechnet. Der spanische Wetterdienst hat deshalb für alle Küstenbereiche die Warnstufe Gelb ausgerufen. Urlauber sollten in den nächsten Tagen auf der Hut sein und zudem auf keinen Fall im Meer baden gehen – es herrscht Lebensgefahr! Wer unterwegs ist, sollte generell einen wachsamen Blick haben. Denn die heftigen Windböen können für Chaos sorgen und Bäume zum Umstürzen bringen. Zudem werden regelmäßig Gegenstände von den Balkonen gefegt. Urlauber sollten nicht den Fehler machen und den Wind unterschätzen.

Die Kaltfront bringt zudem nicht nur heftigen Wind, sondern auch Regen mit sich, der spätestens am Freitag (13. September) die komplette Insel erreicht. Jedoch ist der spanische Wetterdienst davon überzeugt, dass der Regen nicht solche Ausmaße erreichen wird, wie die vergangenen Unwetter Mitte August und Anfang September.

Mehr News:

Mit der brütenden Hitze ist auf Mallorca damit erst einmal Schluss. Die Temperaturen bewegen sich im Zeitraum von Mittwoch bis Sonntag zwischen beinah kühlen 20 Grad bis maximal 25 Grad. Werte, die für die beliebte Urlaubsinsel eigentlich eher im Oktober typisch sind. „Aemet“ rechnet in diesem Jahr auch nicht mehr mit Hitzewellen. Damit scheint der Sommer nun auch auf Mallorca endgültig zu Ende zu sein.