Mallorca: Wir testen Hype-Döner in Palma – kann er mit dem Ruhrgebiet und Berlin mithalten?

Jedes Land, manchmal sind es auch nur Regionen oder einzelne Städte sind für bestimmte Gerichte bekannt. Spanien steht traditionell für Paella und Tapas, doch auf Mallorca machen vor allem viele Deutsche Urlaub. Was ist also, wenn man einfach mal Lust auf einen guten Döner hat?

Klar, an der Playa de Palma gibt es mehrere Imbissbuden mit Döner, doch wir wollten einen ganz bestimmten Döner probieren. Und zwar wird der Imbiss „Urban Kebab“ in Mallorcas Hauptstadt Palma von mehreren Influencern gerade sehr empfohlen. Wir wollten wissen, ob der gehypte Döner auch dem feinen Gaumen einer Ruhrpottlerin und einer Berlinerin standhalten kann.

Döner auf Mallorca vs. Döner im Pott

Für die Ruhrpottlerin Chaleen gibt es den Spezial-Döner mit Rind- und Hähnchenfleisch dazu klassisch Salat mit Gurke und Tomate und Extra Fetakäse. Optisch auf den ersten Blick sehr ansprechend und das Gemüse ist schön frisch und knackig. Jeder Döner wird hier für gewöhnlich mit Joghurt-Dressing serviert, doch sie wollte lieber die Mango-Salsa-Sauce – die beste Entscheidung des Tages, wie sich herausstellen sollte.

Denn die Mango-Salsa-Sauce ist ihr Highlight des Döners. Problem dabei nur: Anders als bei vielen Döner-Läden im Ruhrgebiet wird die Sauce hier oben draufgeträufelt, anstatt auf die Brotscheiben zu verschmieren. Somit ist davon nach ein paar Bissen nicht mehr viel übrig. Und auch das Brot weicht nach wenigen Minuten schon ziemlich auf – von der Sauce kann es nicht kommen. Geschmacklich kann der Döner mit den Ruhrpott-Anforderungen mithalten, auch wenn noch ein paar Verbesserungsideen da wären. Das Preis-Leistungs-Verhältnis lässt sich auch nicht groß meckern – 8,40 Euro kostet das gefüllte Fladenbrot.

Döner – eine Berliner Erfindung

Die Berlinerin unter uns isst zu Hause gerne vegetarischen Döner. Darum greift sie auch auf Mallorca zur fleischfreien Variante – einem Falafel-Döner, der einzig vegetarischen Option bei Urban Kebab in Palma. Anders als bei einem Berliner Gemüse-Döner beschränken sich die Zutaten hier auf Salat, Tomate, Zwiebel, Fetakäse und den Falafelbällchen.

Chaleen hat den Döner mit Rind- und Hähnchenfleisch auf Mallorca probiert. Foto: Sarah Fernandez, Chaleen Goehrke/DER WESTEN

Sarah hat zum vegetarischen Döner gegriffen. Foto: Sarah Fernandez, Chaleen Goehrke/DER WESTEN

Das Brot ist zum Leidwesen Sarahs nicht getoastet – schmecken tut es aber trotzdem gut! Das Highlight bei diesem Döner auf Mallorca sind eindeutig die Falafelbällchen. Super saftig, kross gebacken aber nicht zu kross schmecken sie wirklich bombastisch und das sagt jemand, die eigentlich gar nicht mal so gerne Falafel isst!

Weil die Falafelbällchen aber oben auf den Döner gepackt werden, ist nach der Hälfte nur noch Salat, Tomate und Zwiebel im Brot. Für happige 7,90 Euro fällt das Fazit für Sarah dann leider nicht ganz so gut aus. Die Portion war gut, aber doch zu wenig für den Preis. Ihr hat das viele verschiedene Gemüse (Kartoffel, Karotte, Aubergine, Zucchini) die sie in ihrem Berliner Döner so liebt und am meisten das getoastete Dönerbrot vermisst.

Unseren Besuch im Urban Kebab in Palma de Mallorca haben wir dennoch genossen und würden jedem empfehlen, sich ein eigene Urteil hier zu bilden!