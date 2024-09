Irre Aktion mit Herz: Der 68-jährige Harald Kümmel aus Neckartenzlingen (Baden-Württemberg) hat mit seinem Stand-Up-Paddle (SUP) die beliebte Urlaubsinsel Mallorca umrundet. Rund 500 Kilometer legte er mit seinem Board zurück. Unter dem Motto „Paddeln gegen Krebs“ stürzte er sich ins Abenteuer, um für den Verein Förderkreis Krebskranke Kinder in Stuttgart so viele Spenden wie möglich zu sammeln.

Der Trip stellte ihn dabei vor etliche Herausforderungen und verlangte dem 68-Jährigen vor allem wegen der stetig wechselnden Wetterbedingungen geistlich einiges ab. Zudem machte er bei seiner sportlichen Reise um Mallorca einige Begegnungen, die er so schnell wohl nicht mehr vergessen wird. Unsere Reporterin hat mit Harald über seine abenteuerliche Aktion gesprochen.

Deutscher umrundet Mallorca in 17 Tagen

Stolze 17 Tage war Harald mit seinem Board unterwegs. Am Dienstag (20. August) startete er sein krasses Vorhaben am Hafen von S’Arenal (>>HIER<< mehr dazu). Bereits der erste Tag hat dem 68-Jährigen „gleich richtig einen eingeschenkt“. Auf seinem Trip wurde er noch von der ein oder anderen Herausforderung überrascht – musste sich auf etliche Situationen immer wieder neu einstellen. Dabei ist bei weitem nicht alles so gelaufen, wie er es sich im Vorfeld gewünscht hätte (>>HIER<< berichtet Harald ausführlich von seinen Erlebnissen). Doch durchweg hat er Unterstützung von Fremden erhalten. Diese besonderen Begegnungen wird der 68-Jährige lange in Erinnerung behalten.

„Das fand ich das tolle und das ist mir auf meiner Reise immer wieder begegnet: Wenn du jemanden ansprichst und denen erklärst, was du machst, dann sind die so was von nett und freundlich und hilfsbereit“, erzählt Harald gegenüber unserer Mallorca-Reporterin. Denn der 68-Jährige startete das irre Vorhaben nicht, um sein eigenes Ego zu pushen oder weil er zu viele Urlaubstage auf dem Konto hat. Unter dem Motto „Paddeln gegen Krebs“ sammelt er unter anderen mit dieser sportlichen Aktion Spenden für den Verein Förderkreis Krebskranke Kinder in Stuttgart.

Aktion mit Herz begeistert die Menschen

Und die Aktion mit Herz scheint bei den Menschen auf Mallorca anzukommen. Denn mehrfach seien Fremde Harald zur Hilfe gesprungen. So zum Beispiel auch, als er wegen der Hohen Wellen zehn Kilometer vor der Südspitze bei Colònia de Sant Jordi festhing. „Da bin ich nicht rausgekommen. Da hab ich überlegt: ‚Was machst du jetzt?'“, erinnert sich der 68-jährige Deutsche.

„Ich hab da so einen älteren Herren am Strand getroffen, dem hab ich mein Problem geschildert. Der hat sich wirklich bereiterklärt, mich dann die zehn Kilometer darüber zu fahren“, erzählt Harald. Der Mann um die 6o und sein Partner seien von der Aktion „Paddeln gegen Krebs“ begeistert gewesen. „Ich musste natürlich alles komplett abbauen, Luft rauslassen und dann haben die beiden mich am nächsten Tag zum Strand unterhalb von Santanyí (Cala Llombards) ran gebracht“, berichtet Harald.

Eine weitere besondere Begegnung machte Harald in einer Bucht im Südosten von Mallorca bei Estellencs. „Da hab ich auch wieder zwei Schweizerinnen kennengelernt, die auch gesehen haben mit was für nem Gepäck ich da anreise. Da fragt dann jeder: ‚Was machst du?‘ Ich hab erzählt, dass ich halt ne Runde um Mallorca mache – oder es zumindest versuche. ‚Cool‘ und ‚krass‘ haben die beiden dann gesagt. Später haben sie mir ihr komplettes Wasser, ihre Oliven und alles was sie sonst noch hatten, überlassen. Sie wollten auch noch spenden“, erzählt Harald beinah stolz.

Harald Kümmel aus Deutschland hat mit seinem SUP Mallorca umrundet. Einige Begegnungen wird er wohl nie vergessen. Foto: Harald Kümmel

Mallorca: Göttinger helfen Harald aus der Patsche

Auch den Abend in einer anderen Bucht wird der 68-Jährige nicht so schnell vergessen. „Da waren so drei junge Männer aus Polen, die haben mich am Strand angesprochen. Als ich ihnen erzählt habe, was ich mache, kam auch direkt ‚crazy‘ und ‚incredible‘. Sie haben mich dann auch gleich eingeladen, mich zu ihnen zu setzen und Wein zu trinken und Karten zu spielen“, erzählt Harald begeistert und fügt hinzu: „Dann haben wir schön einträchtig in der Bucht miteinander gepennt. Am nächsten Morgen bin ich los und die haben dann schon gewunken, das war auch eine schöne Begegnung.“

Sprichwörtlich den Arsch gerettet haben Harald zwei Göttinger bei Sol de Mallorca. „Das war dann so, dass mein Handy nur noch zehn Prozent Akku oder so gehabt hat. Da wollt ich zu einem Supermarkt oder einer Kneipe laufen, ich dachte, die laden das bestimmt dort auf. Aber es war alles korrodiert… da ging nichts mehr aufladen. Die Kabel und die Stecker waren komplett korrodiert“, erzählt der 68-Jährige.

Er sei dann bei Sol de Mallorca durch eine Siedlung gelaufen und habe fiebrig überlegt, was er jetzt machen solle. „Dann habe ich vor mir ein Auto aus Göttingen einbiegen sehen, da dacht ich ‚Okay, denen läufst du jetzt einfach hinterher'“, erinnert sich Harald, „Ich bin dann hin und hab gesagt ‚Ich hätte eine seltsame Bitte‘. Dann habe ich denen erklärt was ich mache und dann fanden die das auch krass, geil und cool.“ Anschließend seien die beiden losgeschossen, um Harald ein neues Kabel zu besorgen. „Die haben dann mein Handy in ihrer Wohnung aufgeladen“, berichtet er weiter.

„Das war richtig toll. Ich hab bei dem Trip um Mallorca gemerkt, dass es noch richtig, richtig nette Menschen gibt“, fasst Harald seine vielen Begegnungen zusammen.

Noch bis Ende September sammelt Harald Spenden für den Verein Förderkreis Krebskranke Kinder in Stuttgart. Wer sich beteiligen will, findet hier die Bankdaten: Spendenkonto KSK Nürthingen-Esslingen

Harald Kümmel

IBAN: DE92 6115 0020 0104 0043 04