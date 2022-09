Mallorca: Deutscher ertrinkt in Pool – Familie findet den Mann im Wasser treibend

Deutscher ertrinkt auf Mallorca!

Für eine deutsche Familie nahm der Aufenthalt auf Mallorca ein trauriges Ende. Sie sahen plötzlich ein Familienmitglied tot im Wasser.

Mallorca: 80-jähriger Senior treibt tot im Pool

Wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet, wurde am Dienstag (20. September) ein 80-Jähriger tot in einem Pool in der Gemeinde Santanyí. Das besonders Tragische: ausgerechnet Familienangehörige sollen den Leichnam gegen 17 Uhr auf dem Wasser treibend entdeckt haben.

Erste Wiederbelebungsversuche waren vergeblich. Und auch der Rettungsdienst konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Todesursache bislang ungewiss

Wie es genau zu dem Unglück kommen konnte, sei noch nicht bekannt.

Nach Angaben der „Mallorca Zeitung“ sei zudem nicht klar, ob der Senior in dem Haus in der Siedlung Cala Egos in Cala d’Or Urlaub machte oder wohnhaft war.