Urlaub auf Mallorca: Deshalb solltest du jetzt unbedingt nach Sóller fahren

Mallorca lockt im Mai nicht nur mit Sonne und Strand. In Sóller, einer kleinen Stadt im Nordwesten der Insel, wird es laut, lebendig und historisch. Eingebettet zwischen Bergen und Meer verwandelt sich der Ort einmal im Jahr in ein Spektakel aus Tradition, Stolz und purer Energie. Dabei geht es nicht um Touristenattraktionen, sondern um gelebte Geschichte.

Was in Sóller passiert, ist kein gewöhnliches Volksfest auf Mallorca. Es ist eine der bedeutendsten historischen Nachstellungen der Insel. Tausende Menschen reisen an, um ein Ereignis mitzuerleben, das tief im kollektiven Gedächtnis der Mallorquiner verankert ist. Über fünf Tage hinweg wird eine Episode aus dem Jahr 1561 so realitätsnah nachgespielt, dass Vergangenheit und Gegenwart verschwimmen.

Ausstellungen, Konzerte, Jahrmarkt

Vom 8. bis 12. Mai 2025 feiert Sóller das Firó, eines der symbolträchtigsten Feste Mallorcas. Es erinnert an den erfolgreichen Widerstand der Stadt gegen einen Angriff türkisch-algerischer Piraten. Der Höhepunkt des Festes ist die Schlacht zwischen Mauren und Christen am Montag (12. Mai). Schon am Donnerstag (8. Mai) davor beginnt das Spektakel mit der feierlichen Eröffnung des Festes an der Plaza Teixidors. Am Freitag (9. Mai) werden verschiedene Ausstellungen zur Historie des Ortes eröffnet, am Abend finden Konzerte im Rathaus statt.

Am Samstag (10. Mai) findet die Ernennung der „Valentes Dones“ – jener mutigen Frauen, die einst einen Angriff auf ihr Haus abwehrten – statt. Jedes Jahr werden zwei Anwohnerinnen aus Sóller für diese Rollen gewählt. Diese beiden Frauen sollen Mut und Tapferkeit widerspiegeln und sind die weiblichen Protagonistinnen der Feierlichkeiten in Sóller auf Mallorca und des großen Kampfes am Montag.

Mallorca: „Es ist lebendige Geschichte“

Später am Tag zieht eine Prozession mit der Statue der „Mare de Déu de la Victòria“ durch die Stadt. Blumen werden niedergelegt, eine historische Flagge gehisst. Am Sonntag (11. Mai) folgt „Sa Fira“, ein traditioneller Jahrmarkt mit Ständen, Tieren und Menschen in Tracht. Dann ist die Stadt nur zu Fuß zugänglich.

Am Montag erlangt das Fest seinen Höhepunkt mit der Nachstellung der Schlacht. Diese beginnt im Hafen und endet am Rathaus von Sóller. (Archivbild) Foto: IMAGO/Zoonar

Am Montag schließlich beginnt die eigentliche Schlacht. Ein Ruf kündigt die ankommenden Piraten an. Tausende versammeln sich am Hafen von Sóller auf Mallorca, wo Kanonen feuern und Rauchschwaden durch die Luft ziehen, um die Angreifer zu begrüßen. Schwerter treffen aufeinander, die Auseinandersetzung zieht sich bis zum Hauptplatz, wo sie ihren dramatischen Höhepunkt findet.

Die Piraten werden vertrieben. „Kapitän Angelats“ verkündet vom Balkon des Rathauses den Sieg. Die Bürger knien nieder und singen „La Balanguera“, die Hymne Mallorcas. Es ist ein Moment voller Emotion und Stolz. „Firó Sóller 2025 ist nicht nur ein Festival: Es ist lebendige Geschichte, Emotion, Tradition und kollektiver Stolz“, heißt es im Programm des Festes. In Sóller auf Mallorca werde Geschichte nicht erzählt, sondern erlebt, finden die Verantwortlichen. Wer sehen will, wie Vergangenheit greifbar wird, sollte sich dieses Spektakel im Mai nicht entgehen lassen.