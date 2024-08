Risiko auf Mallorca steigt erneut – Urlauber müssen sich umstellen

Mallorca befindet sich derzeit in der Hochphase der Urlaubssaison auf der Insel. Täglich strömen tausende Menschen aus allen möglichen Nationen hierher, um es sich im Urlaub auf Mallorca gutgehen zu lassen. Die Freizeit am Strand oder bei einem Ausflug genießen, gut essen gehen und die Seele baumeln lassen – das alles macht einen Urlaub erfolgreich.

Diese Aktivitäten stellt man sich auf der Insel meist bei strahlendem Sonnenschein vor. Schließlich ist Mallorca auch für sein gutes Wetter bekannt. Doch in den vergangenen Tagen zeigte sich die Insel in dieser Hinsicht nicht unbedingt von ihrer besten Seite.

Nun folgt die unschöne Nachricht: Wer sich seine Zeit auf der Insel bei bestem Sommerwetter vorgestellt hat, könnte das Nachsehen haben.

Sonne über Mallorca hat zu kämpfen

Anders als die zweite Julihälfte, die von sengender Hitze geprägt war, sieht es in den letzten zwei Augustwochen nach dem kompletten Gegenteil aus. Denn ein Sturm Mitte des Monats brachte nicht nur Regen, Sturm und Gewitter, sondern auch eine ganze Menge Chaos mit sich. Nun lichtete sich der Himmel über Mallorca wieder – wobei ein weißer Schleier über der Insel hängen blieb. Dieser hatte jedoch nichts mit dem Wetter auf Mallorca zu tun (wir berichteten darüber).

Am Freitag (23. August) soll der Tag mit Morgennebel beginnen. Später werden Wolken die Sonne am Himmel zeitweise verdecken, doch auch immer wieder durchscheinen lassen. Mit Temperaturen von bis zu 31 Grad wird erneut ein sommerlicher Tag hier erwartet.

Der spanische Wetterdienst Aemet hat für Samstag (24. August) erneut einen bewölkten Himmel angekündigt. Der Morgennebel vom Tag zuvor wiederholt sich und wird den Himmel über Mallorca bis in die frühen Morgenstunden mit tief hängenden Wolken bedecken. Die Höchsttemperatur soll an diesem Tag 33 Grad betragen. Dann der Umschwung!

Für Sonntag (25. August) ist dann erneut Regen angesagt – das Regenrisiko beträgt am Nachmittag 40 Prozent. Vereinzelt soll es auf der Insel sogar wieder Gewitter geben. Und auch der Start in die kommende und letzte Augustwoche sieht für all diejenigen, die sich einen Montag (26. August) am Strand in der Sonne liegend gesehen haben, nicht gut aus. Denn die Regenwahrscheinlichkeit steigt an diesem Tag noch einmal auf 55 Prozent.