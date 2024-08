Mallorca: Männer aus Essen prügeln Taxifahrer fast zu Tode – der Grund ist banal

Heftige Szenen sollen sich auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca abgespielt haben.

Drei junge Männer aus Essen seien dabei auf einen mallorquinischen Taxifahrer losgegangen. Was sich genau auf Mallorca abgespielt haben soll, liest du hier bei uns.

Mallorca: Taxifahrt endet im Horror

Eigentlich war es für den 71-jährigen Taxifahrer aus Mallorca ein Arbeitstag wie jeder andere. Er war Dienstag (20. August) zur Nachtschicht an der Playa de Palma eingeteilt, wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet. Am Bierkönig soll eine Gruppe aus sieben Personen gewartet haben, die den Heimweg zu einem Landhotel antreten wollten. Der Kollege des 71-Jährigen sammelte vier von ihnen ein, drei weitere stiegen in das Taxi des Mallorquiners ein. Das das Ganze noch fatale Folgen haben würde, ahnte er zu diesem Zeitpunkt nicht.

Am Hotel angekommen, war die Situation noch entspannt. Die drei jungen Männer aus Essen sollen die Rechnung bezahlt und sogar noch ein gutes Trinkgeld gegeben haben, schreibt die „Mallorca Zeitung“. Doch plötzlich sei die Situation umgeschlagen. Denn von einem der drei sei das Handy plötzlich verschwunden. Sofort seien drei weitere Personen aus dem Hotel erschienen. Zusammen mit dem 71-jährigen Mallorquiner haben sie das komplette Taxi nach dem verlorenen Smartphone abgesucht – doch erfolglos. Dann eskalierte die Situation komplett. Die Männergruppe forderte den Taxifahrer auf, die Polizei zu rufen. Auf die spanischen Beamten warteten die Essener dann allerdings nicht mehr, wie die „Mallorca Zeitung“ schreibt.

„Wollten einen Unfall inszenieren“

Vier der Männer seien plötzlich auf den Taxifahrer losgegangen – haben ihn fast zu Tode geprügelt. Das Ganze wurde noch krasser. Die Männer sollen den 71-Jährigen gepackt und ins Taxi geschoben haben. „In der Nähe ging es einen Abhang hinunter. Sie wollten die Bremse lösen und einen Unfall inszenieren“, wie der Taxifahrer der „Mallorca Zeitung“ berichtet. In letzter Sekunde habe die Guarda Civil sein Leben gerettet. Der 71-Jährige kam in ein Krankenhaus.

Ein besonders schrecklicher Verdacht: Bei den Angreifern aus Essen könnte es sich möglicherweise sogar um Polizisten gehandelt haben. Einer habe versucht, den mallorquinischen Taxifahrer mit Geld zu bestechen, damit dieser von einer Anzeige absieht. Wie die „Mallorca Zeitung“ weiter schreibt, will nun die zuständige deutsche Polizeistelle den Sachverhalt klären. Das Handy wurde übrigens später gefunden – in der Hosentasche eines Freundes.