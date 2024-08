Mallorca: Lauter Knall an der Playa – plötzlich bricht Panik aus

Das kleine Strandörtchen S’Arenal auf Mallorca ist trotz seiner kleinen Größe gerade in Deutschland mehr als bekannt. Denn hier an der Playa de Palma erstreckt sich der berühmte Ballermann, der jährlich abertausende deutsche Urlauber nach Mallorca lockt.

Am Dienstagmittag (20. August) kam es hier zu einem Vorfall, der die Menschen in Angst versetzte. Unsere Reporterin auf Mallorca war direkt am Ort des Geschehens.

Mallorca: Menschen rennen in Panik los

In der Carrer Torrent direkt an der Playa de Palma beim Balneario 0 ist ein Feuer ausgebrochen. Als unsere Reporterin hier gerade auf die Straße tritt, hört sie plötzlich einen lauten Knall. Dann sieht sie auch schon eine riesige schwarze Rauchwolke am Himmel – direkt darunter ein flammendes Feuer!

Am Dienstag (20. August) brach in Arenal auf Mallorca ein Feuer aus. Foto: Vanessa Schubert/ DER WESTEN

In einem Wohnhaus etwas weiter oben in der Straße (Hausnummer 57) brennt es auf der Terrasse. Die Bewohner des ersten Stockes fliehen aus einem Fenster und klettern die Laterne hinunter, um vor den Flammen zu fliehen. Mehrere Nachbarn stehen bereits vor dem brennenden Haus und rufen laut, ob sich noch jemand im Haus befindet – doch es kommt keine Antwort. Die Kabel am Haus und über der Straße zum Haus gegenüber fangen Feuer – immer wieder fliegen Funken und es zischt laut.

Nachbarn total wütend

Weil die Bewohner des Hauses auf der Terrasse sämtlichen Müll lagerten – darunter eine Waschmaschine, Kühlschränke und Holz – knallt es immer wieder laut. Anwohner aus den anliegenden Gebäuden rennen aus ihren Häusern – unter anderem eine Mutter mit zwei kleinen weinenden Kindern. Durch die Menge geht ein Raune. Man fragt sich, ob die Frau, die in dem Haus wohnt, nicht doch noch drin sein könnte.

Als die Feuerwehr anrückt und das Feuer schnell löscht, folgt der Schreck: Ein Feuerwehrmann trägt eine Frau auf seinen Armen aus dem Haus und legt sie auf der gegenüberliegenden Seite auf den Gehsteig – aber glücklicherweise lebt sie und ist unverletzt. Ein Wunder, wenn man bedenkt, dass die Feuerwehr erst nach rund 10 Minuten anrückt und das Feuer löscht.

Es steht die Vermutung im Raum, die gerettete Frau habe das Feuer selbst gelegt. Wie die Nachbarn unserer Reporterin berichten, sei die Frau schon länger psychisch auffällig gewesen.

„Wir haben nur darauf gewartet, dass so etwas mal passiert“, sagt eine ältere Dame erbost. Sie habe sich bereits mehrmals bei der Gemeinde beschwert, dass der ganze Müll hier gesammelt werde. Doch es sei bislang nichts passiert.