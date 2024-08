Urlaub auf Mallorca: Phänomen am Himmel sorgt für Erstaunen – Touristen haben das Nachsehen

Menschen, die Urlaub auf Mallorca machen, hoffen in der Regel auf blauen Himmel und viel Sonnenschein. Denn das Sonnenbaden und sich bräunen gehört für viele Urlauber zu einer der Hauptbeschäftigungen auf der Insel. Doch in jüngster Zeit war das gar nicht so leicht hier auf Mallorca.

Während man Ende Juli und in den ersten Augustwochen förmlich in der Sonne briet, sieht es derzeit ganz anders aus! In der drittem Augustwoche sorgte ein Sturm für heftige Unwetter und sehr viel Chaos auf der Insel. Eine Woche später sorgte dann ein anderes Phänomen am Himmel über Mallorca für kaum Sonne und Staunen bei den Menschen auf der Insel.

Urlaub auf Mallorca: Weißer Schleier lässt die Sonne kaum durch

Am Dienstag (20. August) wollte die Sonne über Mallorca nicht so richtig durchkommen. Ein weißer Schleier über der Bucht von Palma de Mallorca machte es denjenigen, die hier gerade Urlaub auf Mallorca machen, unmöglich, die warmen Sonnenstrahlen direkt auf der Haut zu spüren. Eine orange Kugel am Himmel was das höchste der Gefühle für sie an diesem Tag.

Bereit am Tag zuvor (Montag, 19 August) waren viele Wolken am Himmel über Mallorca zu sehen. Wer am Abend auf den traumhaftschönen Sonnenuntergang hier gehofft hatte, wurde enttäuscht. Denn die Sonne verschwand plötzlich direkt hinter einer weißen Schleierwand.

Wie der spanische Wetterdienst Aemet nun am Dienstag (20 August) erklärte, handelte es sich bei dem weißen Schleier über Mallorca „um keine hohen Wolken oder Staub aus der Sahara. Es ist Rauch von Bränden in Kanada.“ In der Region British Columbia in Kanada – unglaubliche 6.000 Kilometer von Mallorca entfernt – brannten bis zum 20. August bereits über 428 Waldbrände. Das bekommen nun auch die Menschen hier auf Mallorca zu spüren.