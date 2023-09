Mallorca: Leichen angespült – Ermittlern kommt grausamer Verdacht

An der Ostküste von Mallorca sind zwei Tote entdeckt worden. Ein Leichnam war bereits am Sonntag (3. September) bei der Cala Morlanda angeschwemmt worden, der zweite einen Tag später in Porto Cristo – also recht nah beieinander.

Die Leichen sind zu aufgequollen, um sie noch identifizieren zu können. Dennoch hat die Polizei von Mallorca bereits einen Verdacht geäußert, um wen es sich bei den Toten handeln könnte.

Mallorca: Nach langer Suche jetzt Gewissheit?

Am Sonntagabend entdeckten Passanten bei der Cala Morlanda die erste Leiche. Allerdings war der Wellengang zu extrem, deshalb musste die Polizei bis zum nächsten Tag warten, um den Körper dann zehn Kilometer weiter bei der Cala Falcó aus dem Wasser zu ziehen. Der Leichnam war lediglich mit einer Badehose bekleidet. Der Fund der zweiten Leiche erfolgte tags darauf zwischen dem Fund- und Bergungsort der ersten. Auch hier konnte die Bergung erst einen Tag später erfolgen.

Wie die Polizei nun mitteilte, könnte es sich bei den beiden Toten um die deutschen Segler handeln, die seit knapp zwei Wochen vermisst werden. Der 53-Jährige und sein 19-jähriger Sohn waren am Sonntag (27. August) in einen schweren Sturm geraten. Dann brach der Kontakt zu ihrem Segelboot ab.

Deutsche beim Segeln verschollen

Noch kann die Polizei aber nicht bestätigen, dass es die Leichen der beiden Deutschen sind. Allerdings liegt der Fundort genau auf der geplanten Strecke, die Vater und Sohn mit ihrem Boot zurücklegen wollten. Eine DNA-Analyse soll ein genaueres Ergebnis liefern. Das dürfte allerdings noch etwa zwei bis drei Wochen auf sich warten lassen.

Zuletzt hatten Verwandte der deutschen Segler an besagtem Sonntag Kontakt zu ihnen. Nach einer Unwetterwarnung alarmierten sie die Polizei, als sie bis zum Abend nichts mehr von ihnen hörten. Eine groß angelegte Suche hatte allerdings bisher zu keinem Ergebnis geführt. (mit dpa)