Mallorca: Sorge um deutsche Segler! Vater und Sohn nach schwerem Unwetter vermisst

Bangen und Hoffen auf Mallorca! Nach dem schweren Unwetter am Sonntag (27. August) werden zwei Deutsche vermisst, die sich zum Zeitpunkt des heftigen Sturms auf hoher See befanden.

So sind der 50-jährige Vater und sein 19-jähriger Sohn in Cala Galdana auf Menorca an Bord eines Segelbootes gestiegen, befanden sich auf dem Weg nach Cala d’Or, als sie in den Sturm gerieten. Seit Sonntagmorgen ist der Kontakt zu den beiden Deutschen abgebrochen, auch am Montag (28. August) gibt es keine Spur von ihnen.

Mallorca: Kein Lebenszeichen seit 24 Stunden

Laut der spanischen Seenotrettungsbehörde „Salvamento Marítimo“ ging am Sonntag gegen 18.30 Uhr ein Hilferuf aus Deutschland bei den Rettungskräften ein. Demnach berichtete eine den beiden Deutschen nahestehende Person, dass sie das Segelboot „Makan Angin“ und die beiden Segler seit 10 Uhr nicht mehr erreiche konnte.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet, waren die Wetterbedingungen kurz nach dem Start der Segelfahrt bei Menorca an der Südküste von Mallorca sehr schlecht. Die Seenotrettung startete nach dem Hilferuf umgehend eine Suchaktion auf dem Meer und konzentriert sich dabei auf den Menorca-Kanal zwischen der gleichnamigen Insel und Mallorca. Auch aus der Luft gab es Unterstützung.

Urlaub auf Mallorca: Behörde mit wichtigem Hinweis

Laut „Mallorca Zeitung“ sind die zwei Rettungsboote „Salvamar Mimosa“ und „Markab“, sowie der Hubschrauber „Helimer 220“ im Einsatz, um den 50-Jährigen und seinen 19-jährigen Sohn an Bord des etwa neun Meter lange Segelboots zu finden.

Mehr Themen:

Zudem hat die spanische Seenotrettung einen Hinweis an alle Segler herausgegeben, damit diese auf das Verschwinden des Bootes mit zwei Insassen aufmerksam werden. Die Suche nach den Männern wird auch am Montag fortgeführt. Ob es sich bei den beiden um Touristen, die Urlaub auf Mallorca machen oder um Deutsche, die auf der Insel leben, handelt, ist noch unklar.