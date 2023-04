Kreuzfahrt: Harter Schlag für Touristen! Mallorca führt drastische Einreise-Regel ein

Jetzt greift die Regierung der Balearen-Inseln strikt durch: Im Interesse der Anwohner von Mallorca und auch auf Drängen von Umweltaktivisten. Das Nachsehen haben viele Touristen, die ihre Reisen nun anders planen müssen.

Es endet bald nämlich eine Ausnahmeregelung auf Mallorca. Für einige Urlauber, die mit einer Kreuzfahrt die Insel besuchen wollen, wird es dann komplizierter.

Kreuzfahrt nach Mallorca: Streitthema auf der Insel

Bislang lagen oft mehrere große Kreuzfahrtschiffe im Hafen von Palma de Mallorca. Das ist auf der Sehnsuchtsinsel vieler Deutscher schon lange ein Streitthema. Zum einen, weil dann auf einen Schlag Tausende Urlauber von den Schiffen in die Altstadt von Palma strömten. Stichwort: Massentourismus! Zum anderen wegen der üblen Umweltbilanz der Megaschiffe, die auch die Insel belastete.

Schon ab 2022 hatten sich die Balearen-Regierung und der Kreuzfahrtverband CLIA eigentlich darauf geeinigt, dass maximal nur noch drei große Kreuzfahrtschiffe mit mehr als 500 Passagieren pro Tag im Hafen von Palma anlegen dürfen. Zudem galt eine klare Obergrenze von Kreuzfahrt-Passagieren pro Tag: 8.500 Touristen maximal!

Kreuzfahrt: Sogar bis zu fünf Ozeanriesen im Hafen von Palma

Jedoch gab es 2022 noch einige Ausnahmen von dieser neuen Regelung, was für Unmut sorgte. Wie schiffe-und-kreuzfahrten.de schreibt, lagen an 19 Tagen mehr als drei Ozeanriesen im Hafen. Am 22. Juli sogar mit der Europa 2 (Hapag Lloyd Cruises), Mein Schiff Herz (TUI Cruises), MSC Virtuosa und MSC Meraviglia (beide MSC Cruises) und Celebrity Edge (Celebrity Cruises) sogar fünf Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig!

Deswegen soll die Regelung ab 2024 wirklich konsequent und ohne Schlupflöcher greifen. Dann wird die Zahl der Schiff auf drei pro Tag begrenzt.