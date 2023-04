Kreuzfahrt: Aida holt wichtigen Service zurück – DIESE Passagiere können aufatmen

Eine Kreuzfahrt ist für viele DER Traumurlaub schlechthin. Klar, schließlich ist man auf hoher See unterwegs und besucht Länder, in denen man bislang eher selten oder noch gar nicht war. Doch gerade beim Buchen einer Aida-Kreuzfahrt hat der eine oder andere Kunde in die Röhre geschaut.

Jetzt aber hat die Reederei ihr System überarbeitet, wie unser Partnerportal „MOIN.de“ berichtet. Das Gute: Passagiere können einen wichtigen Service endlich wieder nutzen.

Kreuzfahrt: Aida holt Service zurück – Passagiere atmen auf

Denn auch, wenn Aida Cruises eine Kreuzfahrt in der Regel mit Kreditkarte als Zahlungsmittel anbietet, war genau das zuletzt ausgefallen. Laut „MOIN.de“ können auch Kunden von Visa und Mastercard wieder zahlen.

Bisher hat sich die Zahlungsart bei Aida auf American Express, PayPal und Klarna beschränkt. Darüber hinaus können Touristen auch von ihren Gutscheinen Gebrauch machen. Trotz der Überarbeitung von Aida Cruises soll sich nichts an den Zahlungsterminen verändert haben.

Außerdem stehe die Anzahlung in Höhe von 25 Prozent des Reisepreises direkt nach Erhalt der Reservierungsbestätigung an. Wann der Rest geleistet und was gemacht werden muss, wenn eine Buchung kurzfristig erfolgt, kannst du bei MOIN.de nachlesen.