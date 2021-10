Mallorca: Jacht-Ausflug endet mit Drama – elf ertrunkene Migranten entdeckt

Dieses Thema ging in den Zeiten der Corona-Pandemie leider unter. Doch jetzt hat sich auf dem Meer vor Mallorca wieder ein Unglück ereignet, bei dem elf Menschen ertranken.

Bei einem Jacht-Ausflug vor Mallorca wurden die aus Nordafrika geflüchteten entdeckt. Doch für drei Menschen kam die Rettung noch rechtszeitig.

Mallorca: Rettungsaktion beim Jacht-Ausflug – Helfer können nur drei retten

Jacht-Besatzung entdeckt Schlimmes im Mittelmeer vor Mallorca! (Symbolbild) Foto: IMAGO / Panthermedia

Die Besatzung einer Jacht erlebten das Unglück während eines Ausflugs am Montag im Mittelmeer, südlich von der Baleareninsel Mallorca. Sie entdeckten die insgesamt 14 Personen, die mit einem kleinen Boot von Nordafrika geflüchtet waren, berichtete die Zeitung „Diario de Mallorca“. Doch ihre Reise endete noch vor dem Erreichen des Festlandes westlich der kleineren Insel Cabrera.

Das ist die Baleareninsel Mallorca:

Mallorca ist eine Insel im westlichen Mittelmeer, gehört zu Spanien

ist etwa 170 Kilometer vom Festland entfernt

Einwohner rund 923.000 Menschen (Stand 2020)

Hauptstadt der Insel heißt Palma, dort spricht man auch Katalanisch

Größte Insel, die zu Spanien gehört

Die Personen auf der Jacht schlugen sofort Alarm. Sie konnten noch drei Menschen lebendig aus dem Wasser retten und mussten zwei Leichen bergen. Die Seenotrettung sollte die restlichen neun verstorbenen Migranten aus dem Meer holen.

Die Verunglückten waren bei weitem nicht die einzigen, die ihr Glück auf der See versuchten. Laut des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR hatten in 2021 bis Mitte September bereits 27.000 Migranten das Land Spanien angesteuert, darunter gelangten 1.500 auf die Balearen. Doch nicht alle schafften es auch bis dorthin. Mindestens 149 Menschen starben auf ihrer Flucht im westlichen Mittelmeer in Richtung Spanien laut Angaben der UN-Organisation für Migration (IOM). Die Dunkelziffer dürfte dabei deutlich höher sein, denn es ist kaum möglich zu wissen, wie viele unbemerkt im Meer ertrunken sind. (mbo)