Urlaub auf Mallorca: Gefahr auf der Insel! Deshalb kann dir das Meer momentan zum Verhängnis werden

Während in Deutschland langsam der Herbst Einzug hält, jagen viele Reiselustige noch im Urlaub auf Mallorca dem Sommer-Feeling hinterher.

Warnstufe auf Mallorca! (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Clara Margais

Doch auf Mallorca gilt aktuell die Warnstufe Orange des spanischen Wetterdienstes. Was das für einen Urlaub auf der Insel bedeutet, erfährst du hier.

Urlaub auf Mallorca: Unwetter sorgt für gefährlich hohe Wellen

Die Woche begann auf Mallorca bereits mit heftigen Gewittern. Blitz, Donner und starke Regenfälle bestimmten das Wetter auf der Balearen-Insel – und der Wind peitscht das Meer gehörig auf.

+++ Mallorca: Jacht-Ausflug endet mit Drama – elf ertrunkene Migranten entdeckt +++

Von Wellen mit bis zu drei Metern Höhe ist die Rede. Daher mahnt der Wetterdienst zur Vorsicht.

Von „nicht notwendigen Autofahrten“ rät die Behörde laut „t-online.de“ ab. Vor allem der Nordosten der Insel soll von dem Unwetter betroffen sein.

Foto: IMAGO / Panthermedia

Unwetter auf Mallorca gehen im Laufe der Woche weiter

Der Dienstag bringt eine kurze Auflockerung mit Temperaturen bis zu 27 Grad. Doch die Verschnaufpause ist nur von kurzer Dauer.

Denn am Mittwoch sollen die Regenfälle bereits weitergehen. Wer vor ungemütlichem Herbstwetter fliehen möchte, sollte sich also nicht zwingend in einen Flieger nach Malle setzen. (at)