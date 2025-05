Flug nach Mallorca: Neues Bußgeld im Anflug? Zahlreiche Urlauber könnten betroffen sein

Das Flugzeug ist gelandet, die Bremsen quietschen – und zack: Klack, klack, klack! Die ersten Sicherheitsgurte fliegen auf, als gäbe es dafür Medaillen. Noch bevor der Flieger auch nur annähernd zum Stehen gekommen ist, stehen die ersten Passagiere schon im Gang, zücken ihre Handys, reißen Gepäckfächer auf – und bringen damit nicht nur sich, sondern auch andere in Gefahr. Eine Szene, die auch viele Mallorca-Urlauber kennen dürften!

Denn was auf Flügen nach Mallorca fast schon zur urlaubsreifen Routine gehört, sorgt bei den Crews für Kopfschütteln. Denn die Bitte, so lange angeschnallt zu bleiben, bis der Flieger wirklich steht, scheint viele Passagiere herzlich wenig zu interessieren. Doch genau dieses Verhalten könnte nun Konsequenzen haben – zumindest, wenn sich Mallorca ein Beispiel an der Türkei nimmt.

Bußgeld im Flugzeug: Zieht Mallorca bald nach?

Denn dort hat die Luftfahrtbehörde SHG jetzt Nägel mit Köpfen gemacht! Und wer sich künftig zu früh abschnallt oder voreilig in den Gang drängt, muss zahlen. Eine neue Vorschrift, die Anfang Mai in Kraft trat, sieht genau das vor. Das Aviation-Fachportal Aerotelegraph berichtete zuerst. Die Höhe des Bußgeldes ist noch nicht ganz klar. Aber die Botschaft ist deutlich: Wer nicht hören will, muss zahlen.

+++ Mehr lesen: Urlaub auf Mallorca: Albtraum! Deutsche überfallen und gefesselt +++

Und damit nicht genug: Flugbegleiter in der Türkei sind seit der neuen Regelung sogar verpflichtet, Passagiere per Durchsage daran zu erinnern, dass sie sitzen bleiben müssen – und zwar, bis der Flieger wirklich komplett steht. Auch das bei vielen so beliebte Drängeln beim Aussteigen soll unterbunden werden.

So gefährlich ist zu frühes Aufstehen im Flugzeug

Die große Frage: Könnte es solche Regeln bald auch auf Mallorca-Flügen geben? Schließlich platzt der Flughafen von Palma in der Hauptsaison aus allen Nähten. Im Minutentakt landen Maschinen voller Urlauber, die nur eines im Kopf haben: Schnell raus und ab an den Strand! Da bleibt für Rücksicht und Sicherheit oft wenig Raum.

Dabei ist das Verhalten der Ungeduldigen alles andere als harmlos: Wenn das Flugzeug noch rollt oder plötzlich stoppen muss, sind nicht angeschnallte Passagiere im Ernstfall aufgeschmissen. Und wer dann im Stehen noch versucht, sein Handgepäck aus dem Fach zu wuchten, riskiert nicht nur eigene Blessuren – sondern gefährdet auch seine Mitreisenden.

Demnach ist es vielleicht an der Zeit, dass auch in Europa einheitlich durchgegriffen wird. Denn wer schon einmal erlebt hat, wie hektisch es im Gang zugeht, während das Flugzeug noch nicht mal richtig geparkt hat, weiß: Hier geht es nicht nur um Nervfaktor, sondern auch um handfeste Sicherheitsrisiken!