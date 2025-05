Mallorca: Große Änderung an beliebten Stränden – Deutsche zieht es regelmäßig hier hin

Die Badesaison auf Mallorca ist offiziell gestartet. Immer mehr Strandbetreiber bereiten sich auf den bevorstehenden Urlauber-Ansturm vor. An besonders beliebten Stränden sind bereits die Liegen aufgebaut und die Sonnenschirme entstaubt.

Doch Urlauber müssen sich an der ein oder anderen Stelle mit Neuerungen anfreunden. Wie nun offiziell bekannt gegeben wurde, gibt es vor allem in dem beliebten Ferienort Andratx einige Veränderungen für Strandbesucher.

Mallorca: Gute Nachrichten für Hundebesitzer

Wer mit seinem Hund auf die Sonneninsel reist, der hat es nicht sonderlich leicht. Oft kommt es vor, dass Hund und Herrchen oder Frauchen am Strand vor einem Verbotszeichen stehen, welches das Betreten der Fläche mit dem Vierbeiner untersagt. An einigen beliebten Stränden wurde genau das nun aber geändert.

Wie die Gemeinde Andratx offiziell mitteilt, wird es in diesem Jahr insgesamt drei spezielle Badezonen für Hunde geben: die Playa Rocamar im Hafen von der Stadt, die Cala Blanca in Camp de Mar und die Cala Conill in Sant Elm. Dort können Hundebesitzer unter der Berücksichtigung gewisser Regeln mit ihren Tieren in aller Ruhe spazieren gehen. Und das soll nicht die einzige Änderung in der Region bleiben.

Mallorca: Andratx stockt auf

Neben den Strandabschnitten für Hunde wird es auch mehr Rettungsschwimmer vor Ort geben. Somit möchte man den Badegästen mehr Sicherheit geben und ein deutliches Zeichen setzen. Geplant seien zu Beginn der Saison zwei Rettungsschwimmer pro Schicht einzusetzen.

Im weiteren Verlauf sollen dann ab dem 1. Juni 2025 zumindest an den Stränden von Sant Elm und Camp de Mar auf drei Sanitäter pro Schicht aufgestockt werden.