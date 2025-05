Trauriger Fund auf Mallorca – schwer verletztes Tier am Hafen entdeckt

Die Baleareninsel Mallorca ist ein wichtiger Lebensraum für zahlreiche wilde Tiere – an Land, in der Luft und ganz besonders im Meer. Delfine ziehen regelmäßig an der Küste vorbei, Seevögel nisten in den Felsklippen, und unter Wasser tummeln sich Fischschwärme. Ab und an entdecken Urlauber auch Meeresschildkröten. Diese sind zwar eher selten zu sehen, doch immer wieder verirren sich verletzte Tiere in Richtung Küste – oft auf der Suche nach Hilfe oder Zuflucht.

Genau das geschah im Hafen von Port de Pollença im Norden von Mallorca. Zwei Mitarbeiter des Ausflugsunternehmens „Món d’Aventura“ machten beim ganz normalen Arbeitseinsatz plötzlich eine dramatische Entdeckung: Eine rund 40 Kilogramm schwere Meeresschildkröte kämpfte verletzt ums Überleben! Das berichtete die „Mallorca Zeitung“.

Urlaub auf Mallorca: Verletzte Schildkröte im Hafen entdeckt

Die zwei Angestellten waren gerade mit Routinearbeiten im Hafenbecken beschäftigt, als sie auf das angeschlagene Tier stießen. Die Schildkröte hatte sichtbare Verletzungen, unter anderem an einer ihrer Flossen – ein klarer Fall für den Tierschutz!

+++ Mehr lesen: Mallorca: Frau will Kaffee trinken – und wird der Terrasse verwiesen +++

Sofort griffen die Männer zum Handy und alarmierten die Behörden. Wie das Rathaus von Pollença letzte Woche mitteilte, aktivierten die Beamten umgehend das in solchen Fällen vorgesehene Rettungsprotokoll. Im Anschluss brachten sie das Tier an einen ruhigen Ort, damit es sich von den Strapazen erholen konnte.

Tierschutz kümmert sich um verletzte Schildkröte

Doch damit war die Rettungsaktion noch lange nicht beendet! Um dem Tier zu helfen, schickte das „Palma Aquarium“, bekannt für seine Arbeit mit verletzten Meerestieren, umgehend ein Spezialteam los. Die erfahrenen Helfer transportierten die Schildkröte an die Playa de Palma auf Mallorca, wo sie medizinisch versorgt und gepflegt wird. Sie bleibt dort, bis ihre Wunden vollständig verheilt sind und sie sich wieder vollständig erholt hat. Erst dann darf sie zurück in ihre natürliche Umgebung: das offene Meer.

Die Gemeinde Pollença nutzt den Vorfall, um Urlauber und Einheimische daran zu erinnern: Wer ein verletztes Tier entdeckt, sollte sofort die Notrufnummer 112 wählen. Nur so kann schnell Hilfe organisiert und das Leben der oft bedrohten Meeresbewohner gerettet werden.