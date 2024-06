Mallorca: Geheimes Bierkönig-Codewort? Das steckt dahinter

Wer in seinem Urlaub auf Mallorca in den Bierkönig geht, der hat meist ein Ziel: Feiern, bis der Arzt kommt. Da darf das ein oder andere alkoholische Getränk bei den meisten nicht fehlen. Tausende Liter gehen jeden Tag über den Tresen des Bierkönigs am Ballermann.

Doch was ist eigentlich, wenn einem so gar nicht nach Alkohol und wilder Party zumute ist? Im Netz kursiert seit Neustem ein Video mit einem Bierkönig-Codewort, welches dir ein Menü der ganz anderen Sorte auf den Tisch zaubert. Doch was ist da dran? Wir haben nachgefragt.

Mallorca: DAS suchst du auf Getränkekarte vergebens

Egal ob ein Liter Bier, Wodka mit Kirschsaft oder eine Maß Aperol Spritz: Viele Ballermann-Urlauber starten ihren Tag im Bierkönig direkt mal mit dem ersten alkoholischen Getränk. Diejenigen, die entspannter in den Tag starten wollen, sind in der Partyhochburg eher an der falschen Adresse. Oder etwa doch nicht?

Der Bierkönig-Künstler „Sabbotage“ hat angeblich einen heißen Tipp für alle Besucher, die nicht direkt Alkohol zum Frühstück wollen. In einem Instagramvideo spricht er nämlich von einem Menü, welches es nicht auf der Karte gibt. „Wusstest du, dass du Kaffee und Kuchen bekommst, wenn du im Bierkönig das ‚Stammgast‘-Menü bestellst?“, heißt es dort. Kann das wirklich sein?

Mallorca: Was ist an dem „Stammgast“-Menü dran?

In den Kommentaren spekulieren einige Bierkönig-Kunden, ob es wirklich ein geheimes Angebot für Stammäste gibt. Einige kündigen an, das Codewort beim nächsten Besuch ausprobieren zu wollen. Andere sind da eher skeptisch. Doch wird wirklich Kaffee und Kuchen mit dem Codewort „Stammgast-Menü“ serviert?

Die Antwort lautet: Nein. Bei dem geheimen Menü handelt es sich bedauerlicherweise nur um einen Gag, wie der Bierkönig-Künstler auf Anfrage bestätigt. Mit dem Witz möchte „Sabbotage“ wohl seinen neusten Song namens „Stammgast“ bewerben. Wer im Bierkönig also Kaffee und Kuchen erwartet, der wird leider enttäuscht.