Urlaub auf Mallorca: Flughafen in Palma stark verändert – Touristen müssen sich umstellen

Tagtäglich landen hunderte Flieger am Flughafen von Palma de Mallorca und bringen zahlreiche Touristen auf die spanische Sonneninsel.

Der zugegeben lange Gang durch den Flughafen PMI gehört dabei für viele zum Start des Urlaubs dazu. Doch einige werden Augen machen, wenn sie diese Änderungen zum ersten Mal sehen werden.

Urlaub auf Mallorca: Optische Änderung am Flughafen

Bereits im vergangenen Jahr haben die Renovierungsarbeiten am Flughafen in Palma begonnen, wie die „Mallorca Zeitung“ berichtete. Dort ging es zunächst der Fassade eines Seitengebäudes an den Kragen. Außerdem sollte der Mitarbeiterparkplatz für die Erweiterung des daran grenzenden Gebäudes weichen, wie eine Flughafensprecherin sagte.

+++ Urlaub auf Mallorca: Party am Ballermann? Bierkönig-Künstler hat eindringliche Warnung +++

Außerdem sollte der Mitarbeiterparkplatz für die Erweiterung des daran grenzenden Gebäudes weichen, wie eine Flughafensprecherin sagte. Doch schlenderte man in den letzten Wochen durch die Hallen Richtung Ausgang, merkte man, dass auch innerhalb des Flughafens bereits einige Änderungen vorgenommen worden sind.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Urlaub auf Mallorca: Video zeigt Veränderungen

Auf Instagram machte ein Video die Runde, welches die wohl größten Änderungen im Flughafen zeigen. Zum einen wurde wohl das Laufband in Richtung des Ausgangs entfernt. Zum anderen wurde in manchen Teilen graues Laminat auf dem Boden verlegt. Außerdem ist ein weiteres Laufband wohl abgesperrt.

+++ Urlaub auf Mallorca: Schocknachricht für Touristen! Regierung macht es offiziell +++

Mehr News haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Generell sollen der Umbau und die Renovierung des Flughafens stolze vier Jahre dauern und 200 Millionen Euro kosten, wie die „Mallorca Zeitung“ schreibt. Bleibt abzuwarten welche weiteren Änderungen folgen werden und inwiefern sie den Urlauber beeinträchtigen werden.