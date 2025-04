Mallorca: Verbannter Ballermann-Star feiert Comeback – „War die pure Hölle“

Sein Leben lang liebt er den Ballermann auf Mallorca, dann führt ihn der Zufall auf die Bühne. Doch 2016 soll nach einer eskalierten Aktion gemeinsam mit Ikke Hüftgold alles vorbei sein. Der Bierkönig schmeißt beide Künstler raus.

Über acht Jahre später ist er nun zurück und genießt schon zu Beginn der Saison jeden Augenblick. Beim Opening im Bierkönig feiert Killermichel sein Comeback und wird dabei ganz emotional.

Mallorca: Rauswurf und Auftrittsverbot

Die Bierpyramide an der Playa im Sommer 2016 ist wohl vielen Mallorca-Fans ein Begriff. Ikke Hüftgold und Killermichel wollen aus 5.000 Dosen Bier am Strand eine Pyramide bauen. Was erst einmal nach einem lustigen Ballermann-Event klingt, endete damals im Debakel. An der ganzen Promenade lagen Bierdosen herum, der Sauftourismus erreichte ein neues Hoch, das die Anwohner schockierte. Sogar die Politik schaltete sich ein und drangsalierte fortan die Gastronomen mit strengen Kontrollen und Verboten.

Michael Reiner, wie Killermichel bürgerlich heißt, und sein Kumpel Ikke Hüftgold fliegen aus dem Bierkönig. Keine Chance, ein striktes Auftrittsverbot für die Pyramiden-Erbauer. Für diese Aktion habe sich nicht nur der Killermichel selbst geschämt, wie er im Interview mit DER WESTEN zugibt, auch seiner Mutter habe er damit Schande bereitet. Doch der Künstler gibt nicht auf, er bleibt dran und tritt zunächst in Deutschland und Bulgarien weiter auf. Dann eröffnet die „MK Arena“ auf Mallorca – ein sehr kleiner Laden, aber eine Möglichkeit für ihn, erzählt der Ballermann-Sänger.

Killermichel ist „der glücklichste Mensch der Welt“, weil er endlich wieder zurück auf der Bierkönig-Bühne ist. Foto: Chaleen Goehrke / DER WESTEN

„Bin der glücklichste Mensch der Welt!“

Doch das Ziel bleibt immer die Rückkehr in den Bierkönig. Für die Saison 2025 kommt dann endlich der Anruf. Der Killermichel kann es erst nicht glauben, wer da am anderen Ende der Leitung ist, doch sein Traum wird wahr. „Jetzt bin ich der glücklichste Mensch der Welt!“, erklärt er selbst seinen Gemütszustand.

Dieses Mal nimmt er es ganz genau, er habe sich vorher mehrfach informiert, was erlaubt und okay sei und was auf keinen Fall. „Die Stunde vor dem Auftritt war die pure Hölle“, gibt er zu. Er sei schweißnass geschwitzt gewesen, doch der Empfang des Publikums hätte kaum besser sein können.

Als er die Bühne betritt, wird er schon von lautem Gegröle und Sprechchören empfangen. „Killermichel, Killermichel!“, rufen die Gäste des Bierkönigs. Seine Hits „Maradona“, „Auswärts sind wir asozial“ und auch seinen neuesten Song „Einfach geil“ singt die Masse lauthals mit. Er ist überwältigt: „Ich kann es nicht in Worte fassen. Ich habe jetzt genau das, wovon ich so lange geträumt habe. Jetzt muss ich mir einen neuen Traum suchen.“