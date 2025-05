Mallorca: Freude bei Bierkönig-Besuchern – „Überragend“

Der Bierkönig ist für viele Mallorca-Urlauber mehr als nur eine Bar – er ist ein Muss für eine wilde Party-Nacht an der Playa de Palma. Jahr für Jahr strömen Tausende Partygäste in den beliebten Party-Hotspot, um dort zu feiern, zu tanzen und zu trinken. Vieles bleibt dabei seit Jahren gleich – doch nun sorgt eine Veränderung im Bierkönig für Gesprächsstoff.

In den sozialen Medien wird diskutiert, kommentiert – und spekuliert. Denn was sich in den vergangenen Tagen vor Ort getan hat, kommt bei vielen Besuchern überraschend gut an.

Mallorca: Diese Neuerung sorgt bei Bierkönig-Fans für Aufsehen

Wer schon einmal im Bierkönig auf Mallorca war, weiß: Hier geht’s eng zu. Zwischen Bierbänken, feiernden Urlaubern und schweißtreibenden Schlagersounds mussten sich Kellner, Gäste und vor allem Toilettensuchende bisher regelrecht durch die Menschenmassen kämpfen. Doch jetzt gibt es eine kleine Sensation, die für viele ein echter Gamechanger ist: ein neuer Durchgang!

Seit einigen Tagen sorgt die neue Passage im Bierkönig für Aufsehen, Verwirrung – und für Erleichterung. Denn egal, ob zum Ausgang, zur Toilette oder einfach nur auf dem Weg zurück zum Platz, es muss nicht mehr geschoben oder gedrängelt werden. Und auch die Kellner kommen einfacher durch, um ihre Liter-Getränke zu verteilen.

Und auch die Kellner profitieren von der Änderung

Die Reaktionen der Fans lassen nicht lange auf sich warten. Unter einem Video auf TikTok zeigt sich ein Bierkönig-Gänger begeistert: „Ist eine gute Sache. Dann müssen die Kellner sich mit den Getränken nicht mehr durch die Menge quetschen.“ Eine weitere Urlauberin stimmt zu: „Überragend! Im Bierkönig kommt man gar nicht durch, wenn man raus oder zur Toilette möchte.“ Und tatsächlich: Der neue Durchgang ist nicht nur eine praktische Änderung für den Party-Alltag, sondern erfüllt auch einen ernsten Zweck – im Notfall dient er als Rettungsgasse.

Doch während der neue Durchgang gefeiert wird, sorgt eine andere Änderung für lange Gesichter: Die Getränkepreise wurden angezogen. Und zwar spürbar. „Wir haben am Dienstag noch 16,70 Euro für den Liter Sangria bezahlt. Krass“, schreibt eine Urlauberin unter einem TikTok-Video.

Zum Vergleich: Seit der Preiserhöhung zahlen Urlauber im Bierkönig 18,40 Euro für den Liter Sangria. Ein anderer ergänzt trocken: „Alles wird teurer, aber die Leute würden auch 30 Euro für einen Liter bezahlen.“ Ob es da einen Zusammenhang gibt? Ein Party-Gänger hat zumindest eine Vermutung: „Irgendwie müssen die neuen Durchgänge ja bezahlt werden.“

Egal ob neue Durchgänge oder steigende Preise – im Bierkönig bleibt eines sicher: Für viele gehört der Kultladen einfach zum Mallorca-Urlaub dazu. Und während über die Preise diskutiert wird, zählt für viele vor allem eines: gute Stimmung!