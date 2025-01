Nach Anschlag auf Magdeburger Weihnachtsmarkt: Traurige Gewissheit – 6. Todesopfer bestätigt

Am 20. Dezember 2024 sorgte ein Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg für deutschlandweite Schockstarre. Ein Attentäter raste mit einem Auto ungebremst in die Menschenmenge und forderte viele Opfer.

Zunächst waren fünf Menschen nach der Horror-Tat gestorben. Nun gibt es traurige Neuigkeiten, denn wie Klaus Tewes, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Naumburg gegenüber dieser Redaktion bestätigt hat, gibt es ein weiteres Todesopfer. Demnach ist eine 52-jährige Frau im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen.

Weihnachtsmarkt Magdeburg: Nächster Todesfall bestätigt

Die traurigen Nachrichten rund um die Horror-Fahrt eines 50-jährigen Mannes über den Weihnachtsmarkt Magdeburg lassen nicht nach. Nachdem bereits das Innenministerium die Zahl der Opfer nochmal deutlich von 235 auf 299 Opfern nach oben korrigieren musste, kommt nun ein weiterer Todesfall hinzu.

Bisher zählten die Behörden fünf Todesopfer, doch nun ist eine weitere Frau im Zusammenhang mit dem Anschlag im Krankenhaus gestorben. Bislang war die Rede von vier Frauen im Alter von 45 bis 75 Jahren und einem neunjährigen Jungen. Die Eltern des kleinen André teilten zuletzt rührende, aber auch deutliche Worte an die Regierung und machten große Vorwürfe (hier mehr dazu).

6. Todesopfer wirft Fragen auf

Die Nachricht von einem weiteren Todesopfer kommt durchaus überraschend. Denn nur wenige Tage nach der Tat hatte die Magdeburger Universitätsklinik bekannt gegeben, dass alle dort behandelten Patienten inzwischen außer Lebensgefahr seien. Tewes erklärt auf Nachfrage dieser Redaktion: „Die Frau befand sich in einem Krankenhaus im Umland von Magdeburg und nicht in der Uni-Klinik.“

Noch ist ungewiss, wann die Frau genau gestorben ist. Der Sprecher der ermittelnden Generalstaatsanwaltschaft Naumburg hatte zum Todeszeitpunkt am Montagmorgen auch noch keine genauen Angaben.