Anschlag auf Weihnachtsmarkt Magdeburg: Zahl der Opfer steigt drastisch an – was dahintersteckt

Zwei Wochen nach dem Attentat auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt wurde die Zahl der Verletzten noch einmal hochgerechnet. Bisher war von 235 Opfern die Rede, mit Stand Freitag (3. Januar) gibt das Innenministerium nun eine deutlich höhere Zahl raus.

Demnach werden nun 299 verletzte Personen gezählt. Der MDR spricht sogar von einer noch viel höheren Zahl. Doch woher kommen zwei Wochen nach dem Anschlag plötzlich diese hohen Verletztenzahlen?

Weihnachtsmarkt Magdeburg: Opferzahl nach Anschlag steigt

Wie das Innenministerium mitgeteilt hat, musste die Zahl der Verletzten nach dem Attentat auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg hochgerechnet werden. Der Grund dafür lag darin, dass sich einige Opfer erst später gemeldet hatten oder Verletzungen erst jetzt dem Anschlag zugeordnet werden konnten.

Wenn man diese mit jenen addiert, die zwar nicht körperlich beeinträchtigt sind, jedoch seelisch Hilfe brauchen, dann beträgt die Zahl der Opfer sogar 531. Diese Information stammt von dem Opferbeauftragten des Bundes, Roland Weber, die er gegenüber dem MDR Sachsen-Anhalt nannte. Dazu zählen auch traumatisierte Augenzeugen oder Angehörige der Verletzten.

Weihnachtsmarkt Magdeburg: Über 500 Anschlag-Betroffene

Als Betroffene würden alle gelten, die sich als solche bezeichnen. Auch wer wirtschaftlichen Schaden davongetragen hat, zählt hinzu. Wenn man diese dazurechnet, kommt man auf die dramatische Zahl von 531 Opfern nach dem Anschlag am 20. Dezember.

Am Freitag vor dem vierten Advent war ein 50-Jähriger mit seinem Auto über das Weihnachtsmarktgelände am Alten Markt in Magdeburg gerast und hatte dabei zahlreiche Menschen verletzt und fünf getötet. Mittlerweile sitzt er in Untersuchungshaft, es gibt Hinweise auf eine psychische Erkrankung sowie einen islamophoben Hintergrund.

(mit dpa)