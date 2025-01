Magdeburger trauern um 6. Todesopfer Else – Freund teilt traurige Details

Der Anschlag auf dem Magedburger Weihnachtsmarkt sorgte nur vier Tage vor Heiligabend in ganz Deutschland für Entsetzen. Noch immer reißen die traurigen Meldungen rund um die Verletzten nicht ab. Am Montag (6. Januar) wurde dann ein weiteres Todesopfer bekannt, dass die Zahl der Verstorbenen auf sechs ansteigen ließ (unsere Redaktion berichtete).

Viele Informationen über die verstorbene Frau kamen bislang noch nicht ans Licht. Jetzt meldet sich aber ein Freund der Familie zu Wort und offenbart erschütternde Details.

Familie bei Anschlag in Magdeburg schwer verletzt

„Am 20.12.2024 hat ein schrecklicher Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt das Leben von Kathleen B. – von uns allen liebevoll „Else“ genannt – für immer verändert“ schreibt er jetzt im Netz. „Else wurde nur 52 Jahre alt. Sie starb am 06.01.2025 an den Folgen dieses unvorstellbaren Ereignisses.“ Else hinterlässt nicht nur einen Sohn, sondern war auch „stolze Oma“.

Mehr Infos in unserem Live-Blog: Anschlag auf Weihnachtsmarkt Magdeburg ++ Leisteten Polizei und Stadtverwaltung „Beihilfe“? ++ neue Details zu Attentäter

Doch nicht nur um Kathleen B. mussten Verwandte und Freunde bangen. Bei dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt Magdeburg wurde auch ihr Ehemann und ihr Sohn teils schwerstverletzt.

„Neben der unfassbaren psychischen Belastung stehen die Angehörigen nun auch vor großen finanziellen Herausforderungen, auf die niemand vorbereitet sein kann. Arztkosten, Therapien, Bestattungskosten und der tägliche Kampf um den Lebensunterhalt – all das kommt auf eine Familie zu, die gerade erst begonnen hat, mit ihrem Verlust zu ringen“, offenbart ein Freund der Familie.

Spendenaktion für Familie

Aus diesem Grund haben sich ihre Freunde am Montag dazu entschlossen, der Familie B. mit einer „Gofundme“-Spendenaktion zu helfen. Wer die Familie aus Magdeburg unterstützen will, kann unter folgendem Link seine Spende abgeben: https://www.gofundme.com/f/abschied-von-unserer-else-jede-spende-hilft.

Noch mehr News rund um Magdeburg:

„Wir wissen, dass die Zeiten für alle gerade schwierig sind. Aber jede noch so kleine Geste zählt und zeigt der Familie, dass sie in ihrer Trauer nicht allein ist. Lassen wir Else’s Liebe und Mitmenschlichkeit in uns weiterleben, indem wir jetzt helfen“, heißt es im Spendenaufruf. Bislang wurden bereits 418 Spenden abgegeben, 11.682 Euro (mit Stand von Dienstag, 7. Januar, 15.30 Uhr) von 15.000 Euro wurden bereits erreicht.