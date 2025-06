Maddie McCann: Neue Spur führt ins Leere – steht die Suche vorm offiziellen Ende?

Bereits 18 Jahre sind es her, dass die damals dreijährige Maddie McCann verschwand. Jetzt gab es neue Spuren, um diesen kuriosen Fall endlich aufzuklären. Diese haben jedoch laut ersten Informationen ins Leere geführt. Wird es noch weitere Suchen geben, um die dringenden Beweise zu finden, die man für eine Anklage gegen den Hauptverdächtigen benötigt?

Am 3. Mai 2007 verschwand Madeleine McCann, oft auch Maddie genannt, aus einer Ferienanlage in Praia da Luz (Portugal). Danach fehlte jede Spur von ihr, und Ermittler vermuteten, dass sie mutmaßlich entführt und ermordet wurde. Durch eine umfangreiche Suchaktion und großes mediales Interesse wurde das Verschwinden des Mädchens weltweit bekannt.

Fall Maddie McCann: Große Suchaktion in Praia da Luz

Seit 2020 gibt es auch einen Verdächtigen für die Entführung – Christian B., ein Deutscher, der bereits eine Haftstrafe wegen der Vergewaltigung einer damals 72-jährigen Amerikanerin in Praia da Luz verbüßt. Jedoch fehlen bisher die entscheidenden Beweise, um ihn auch in dem Fall Maddie McCann zu überführen.

+++ Lotto-Gewinner sahnt 5 Millionen ab – zwei Wochen später ist alles weg +++

Dank eines ehemaligen Mitgefangenen gerieten die Ermittler auf eine neue Spur. Dieser erfuhr, dass Christian B. während des Zeitraums des Verschwindens von Maddie McCann an einem Gebiet oberhalb von Praia da Luz gecampt hat. Auf einen Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig fand daher dort eine weitere Suchaktion statt, um endlich die entscheidenden Beweise zu finden.

Der „RTL“-Reporter Ulrich Oppold berichtete vor Ort: „Die Ermittler haben sich hier in den vergangenen Tagen auf insgesamt fünf verfallene Fincas konzentriert.“ Die komplette Suchaktion fand von Dienstagmorgen (3. Juni) bis zum Donnerstagnachmittag (5. Juni) statt. In dem ungefähr 50 Hektar großen Suchgebiet haben die Ermittler unter anderem in den Ruinen eines Hauses eine Kiste gefunden. Über deren Inhalt bisher noch nichts bekannt war, wie die Zeitung „Correio da Manhã“ berichtet.

+++ Aldi und Lidl im Preissenkungswahn: Wer ist jetzt wirklich günstiger? +++

Christian B. soll bald entlassen werden

Jedoch soll die „Daily Mail“ nun von einer Quelle erfahren haben, dass man bei der Suche „nur Tierknochen und Teile alter Erwachsenenkleidung“ gefunden hat. Das gesammelte Material und die Bodenproben müssen jedoch jetzt erst einmal in Deutschland ausgewertet werden.

Mehr Themen:

„RTL“-Reporter Ulrich Oppold geht davon aus, dass es sich um die letzte große Suchaktion in Praia da Luz handelt. Er berichtet, dass man jetzt nur noch hofft, „dass man endlich doch noch den entscheidenden Hinweis findet, die Anklage erheben zu können gegen den Hauptverdächtigen Christian B.“. Und lange Zeit hat man dafür auch nicht mehr. Wenn die Ermittler keinen Hinweis für die Schuld von Christian B. im Fall Maddie McCann finden, soll dieser bis spätestens Anfang 2026 freikommen.