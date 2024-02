Maddie McCann: Prozess gegen Christian B. – sorgt diese Zeugin jetzt für eine Mega-Wende?

Der Vermisstenfall von Madeleine McCann, vielen auch bekannt als „Fall Maddie“, gilt als der wahrscheinlich bekannteste Kriminalfall unserer Zeit und bleibt weiterhin ungelöst. Christian B., der nun schon seit einigen Jahren als Hauptverdächtiger im Falle Maddie McCann gilt, steht derzeit wegen anderen schweren Vorwürfen in Braunschweig vor Gericht.

Was jedoch gleich am zweiten Verhandlungstag passiert, hätte wohl keiner erwartet. Eine neue Zeugin taucht auf und sorgt im Braunschweiger Prozess für Unruhe. Könnte sie den Fall tatsächlich ins Wanken bringen?

Maddie McCann: Neue Zeugin aufgetaucht

Justiz und Ermittlern ist der Name Christian B. inzwischen schon lange bekannt. Derzeit befasst sich die Braunschweiger Staatsanwaltschaft mit ihm, da ihm in drei Fällen schwere Vergewaltigung und in zwei Fällen der sexuelle Missbrauch von Kindern vorgeworfen wird. Während die Verhandlungen andauern, kommt die Verteidigung des gebürtigen Würzburgers plötzlich mit einem neuen Hammer um die Ecke, wie unser Partnerportal „News38“ zuletzt berichtete.

Am 23. Februar überhäuft das Verteidiger-Team das Gericht mit diversen Anträgen. Nach drei Stunden beendete die Vorsitzende den Prozesstag ohne, dass die Verteidigung ihren letzten Antrag überhaupt vollständig vortragen konnte. Kurz zuvor brachte ein Antrag jedoch eine Zeugin ins Spiel, die alles verändern könnte.

Eine Ex-Mitarbeiterin des Bundeskriminalamtes habe Friedrich Fülscher, einem der Verteidiger von Christian B., eine Mail geschickt, die zunächst ihre Identität beweist. Sie behauptet unter anderem, „dass sie die Zelle von Christian B. in der JVA Kiel mit Abhörtechnik verwanzt hätte“, wie „News38“ weiter berichtete. Auch die Anwalts-Telefonate sollen abgehört worden sein.

Fülscher spricht von einem „Lauschangriff“, der für ihn das „rechtsstaatliche Verfahren“ in Frage stellt. Bringt das Auftauchen der neuen Zeugin nun die Mega-Wende? Wie es konkret weiter geht, bleibt erstmal abzuwarten. Weitere Informationen dazu, wie es in dem Prozess nun weiter gehen könnte und wie die nächsten Schritte aussehen, kannst du hier bei „News38“ nachlesen.