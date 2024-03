Lufthansa: Endlich! Passagiere atmen auf

Die Lufthansa und die Gewerkschaft Verdi haben sich während der Verhandlungsrunde am Mittwoch (13. März) und Donnerstag (14. März) noch immer nicht auf einen neuen Tarifvertrag für das Bodenpersonal einigen können. Bisher hätte das womöglich weitere Streiks nach sich gezogen.

Doch nun kommt endlich eine gute Nachricht: Lufthansa und Verdi planen ein Schlichtungsverfahren. Und währenddessen soll es keine weiteren Streiks mehr geben, heißt es

Lufthansa: Ende beim Tarifstreik in Sicht

Die Lufthansa und Verdi haben sich auf ein möglichst zeitnahes Schlichtungsverfahren verständigt, heißt es am Donnerstag. Und während der Schlichtung soll Frieden herrschen. Das heißt: keine weiteren Streiks! Passagiere der Airline können also endlich aufatmen. Vor allem Urlauber, die in den Osterferien wegfliegen wollen, können nun auf eine reibungslosere Ab- und Rückreise hoffen.

Und das, obwohl sich beide Parteien auf keinen neuen Tarifvertrag einigen konnten – weder für die 20.000 Beschäftigten beim Bodenpersonal, noch bei der Technik, Cargo oder den weiteren Unternehmen unter der Schirmherrschaft der Airline.

Reisende noch nicht aus dem Schneider

Keine Einigung, aber eine Annäherung sei zumindest bei den aktuellen Verhandlungen zustande gekommen. „Gemeinsam wollen wir nun mit Hilfe einer Schlichtung die offenen Punkte klären, um dann eine Einigung zu erzielen“, hofft auch Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann auf eine baldige Lösung des Tarifkonfliktes.

Erst vergangene Woche hatte Verdi wieder zu Warnstreiks beim Bodenpersonal aufgerufen und Hunderte Flüge waren daraufhin ausgefallen (wir berichteten). Doch setzt sich Verdi nicht nur für das Bodenpersonal, sondern auch für andere Angestellten innerhalb der Lufthansa ein. So stand vergangene Woche auch ein Streik beim Sicherheitspersonal an. Und dann hatte in dieser Woche auch noch die Kabinengewerkschaft zu Streiks aufgerufen (mehr dazu >>hier).

Für die Flugreisenden ist diese Annäherung zwischen der Lufthansa und Verdi bezüglich der Beschäftigten des Bodenpersonals also nur ein schwacher Trost. Denn an anderer Stelle wird noch weiter verhandelt und gestreikt. (mit dpa)