Urlauber, die in den Ferien einen Flug mit der Lufthansa geplant haben, müssen jetzt ganz stark sein: Es droht der nächste Streik!

Die Gewerkschaft Cockpit hält das neue Angebot der Lufthansa für Piloten für nicht ausreichend. In einem Rundschreiben der Pilotengewerkschaft, welches der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es: „Dieses Angebot geht auf wesentliche Kernforderungen nicht ein und bleibt in der Gesamtbetrachtung bei Weitem unter unseren Forderungen und Erwartungen.“

Lufthansa und Cockpit werden sich nicht einig

Dabei ist vor allem die Laufzeit umstritten. Das Angebot der Lufthansa soll insgesamt eine Gehaltssteigerung von 18,5 Prozent ergeben – und das verteilt über mehrere Jahre bis 2025. Die Piloten bekamen während den laufenden Tarifgesprächen bereits zweimal eine Erhöhung von je 490 Euro pro Monat.

Doch das reicht Cockpit nicht aus. Die Gewerkschaft fordert 8,5 Prozent mehr. Die Laufzeit soll dabei zwölf Monate betragen. Lufthansa bietet seinen Piloten zwar eine Erhöhung von 8,5 Prozent an. Jedoch beträgt die Laufzeit dabei 30 Monate.

Lufthansa-Friedenspflicht endet am 30. Juni

Und weil sich beide Parteien nicht einig werden, droht jetzt der nächste Streik! Die Friedenspflicht für die mehr als 5.000 Piloten endet am 30. Juni – Streiks während der Sommerferien wären also nicht ausgeschlossen! Sollte es tatsächlich so weit kommen, dann müssen betroffene Urlauber mal wieder starke Nerven mitbringen. (mit dpa)

