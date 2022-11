Lufthansa plant massenhaft Neuerungen auf Flügen – doch diese Kunden schauen in die Röhre

Na, ob das wirklich jedem Passagier gefallen wird? Lufthansa rüstet die eigene Flotte auf, will nach der Corona-Flaute mit nagelneuen Modellen wieder an Höhe gewinnen. Gleichzeitig wollen die „Kraniche“ auch Service und Sitze auf Vordermann bringen.

Gerade in der interkontinentalen Business Class hat Lufthansa da den Anschluss an andere Premium-Airlines wie Emirates oder Turkish Airlines verloren. Selbst in der Economy Class zahlen Urlauber und Touristen oft einen Aufschlag, ohne einen signifikanten Unterschied zu Billig-Airlines zu spüren. Bis jetzt…

Lufthansa rüstet Flugzeuge mächtig auf

Bis 2025 will Lufthansa 2,5 Milliarden Euro investieren, um über 100 Flugzeuge aufzurüsten. Das wäre die teuerste Renovierung der Unternehmensgeschichte. Vor allem von den neuen Sitzen der Generation „Allegris“ sollen ALLE Passagiere profitieren – völlig unabhängig von der gebuchten Klasse.

Eine weitere Neuerung betrifft die Economy-Klasse. Gegen einen Aufpreis können sich Passagiere mehr Platz buchen, außerdem soll man die Option haben, den Platz neben sich freizulassen, um mehr Privatsphäre genießen zu können. Auf Langstrecke kann man sogar eine Matratze hinzubuchen. Und: Vom Getränkewagen soll es wieder gratis Spirituosen geben!

Was ist mit den Normalo-Reisenden?

Für Kunden der Premium Economy gibt es neue Hartschalen-Sitze mit mehr Platz und Komfort. Dazu gibt es ausklappbare Beinstützen, moderne Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung und 15,6-Zoll-Monitor. Auch Geschäftsreisende können sich freuen, sie erhalten künftig Einzelsitze mit direktem Zutritt zum Gang. Zudem kann man eine eigene, komplette Suite mit hohen Wänden und Tür buchen.

In der First Class erlebt man dann Luxus pur: Die Reisenden logieren in ihrer privaten Suite – mit großem Bett, Esstisch und Garderobe. Es gibt einen Fernseher, der sich über die volle Breite des Abteils erstreckt, zudem stehen kabellose Bluetooth-Kopfhörer bereit. In die Röhre schauen allerhöchstens die Otto-Normal-Flieger. Zwar können sie sich auf neue und komfortablere Sitze freuen. Aber erst gegen einen Aufpreis erhält man mehr Beinfreiheit. Ob dazu die Holzklasse-Kunden bereit sein werden? Abwarten…