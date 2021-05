Lufthansa, Eurowings und Co. kommen Kunden entgegen: DAS ist noch bis Ende Juli möglich

Nach über einem Jahr der Pandemie bleiben die Urlaubsplanungen weiterhin vage. Lufthansa, Eurowings und Co. schaffen jetzt Abhilfe.

Da die Zeiten für Touristen schwer genug sind, haben Lufthansa, Eurowings und Co. einige Vereinbarungen für ihre Kunden getroffen. Diese können noch bis Juli von dem Service Gebrauch machen.

Lufthansa, Eurowings und Co. verlängern Angebot für Kunden

Bei vielen Menschen ist der Traum vom Urlaub in den letzten Monaten geplatzt. Die Pandemie hält die Welt weiterhin im Griff, daher ist nicht abzusehen, wann Touristen wieder guter Dinge in den Flieger steigen können. Um Planungssicherheit zu schaffen, kündigten einige Airlines ein gesondertes Angebot für die Fluggäste an.

Das Datum der Flugreise kann bis Juli kostenlos verschoben werden. (Archivbild) Foto: dpa

Dadurch sollen die Kunden noch bis Juli kostenlos ihre Tickets umbuchen können. „Aufgrund anhaltender Beeinträchtigungen durch das Coronavirus kommen wir Ihnen weiter entgegen, damit Sie Ihre Reisepläne noch flexibler gestalten können“, erklärt Lufthansa auf der Internetseite des Unternehmens. Damit hat der Konzern seine Frist um zwei Monate nach hinten verlegt. Ursprünglich galt der Aufschub nur bis Ende Mai.

Service gilt für alle Airlines der Gruppe

Die Flugdaten können bis zu einem Jahr verschoben werden. Dennoch sind die Passagiere dazu angehalten bereits so früh wie möglich den Status ihrer Flugverbindung zu checken, verkündet Lufthansa. Der Service zum Umbuchen gilt auch für alle Airlines der Gruppe, also neben der Lufthansa selbst auch für Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines und Eurowings.

Der einzige Haken seien die höheren Kosten, die entstehen könnten, falls die ursprünglich gebuchte Klasse nicht mehr verfügbar sei. Kunden von Lufthansa, Eurowings und Co. können telefonisch oder über die Website des Fluganbieters über ihre Buchungen verfügen und können diese im Service-Center bis Juli ändern. (neb)