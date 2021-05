Urlaub auf Mallorca: „Safety Pack“ für Touristen – DAVON könntest du bald profitieren

Sie gilt als die beliebteste Insel der Deutschen und schon bald sollen Touristen wieder einfacher Urlaub auf Mallorca machen.

Die letzten Monate waren nicht nur für Urlauber schwer, sondern auch für die spanischen Regierung. Aus diesem Grund soll es demnächst Angebote geben, die den Urlaub auf Mallorca noch angenehmer gestalten sollen.

Urlaub auf Mallorca: Regierung will Reisende unterstützen

Für die meisten ist es die schönste Zeit im Jahr. Doch gerade in den letzten Monaten mussten viele Menschen auf den langersehnten Urlaub verzichten. Eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen sind die balearischen Inseln – ganz weit vorne Mallorca.

Die Präsidenten der balearischen Regierung, Francina Armengol stellte die neuen Maßnahmen für deutsche Touristen vor. Foto: dpa

Dort haben auch die Spanier den Rückgang des Tourismus zu spüren bekommen. Um die spanische Wirtschaft nach dem harten letzten Jahr wieder in Schwung zu bringen, haben die Ministerpräsidenten der Balearen und ihr Tourismusminister einen Plan für Touristen vorgestellt. Bei einem Besuch in Berlin am Montag stellten die Spanier das „Safety Pack“ für deutsche Urlauber vor.

Reiserücktrittsversicherung im Falle einer Ansteckung

Dieses Angebot soll den deutschen Touristen die Urlaubsplanung erleichtern. Dazu zählen unter anderem erweiterte Testmöglichkeiten und eine Preisgrenze für PCR-Tests. „Mallorca Zeitung“ zufolge darf dieser Service daraufhin nicht mehr als 75 Euro kosten. Auf Mallorca sollen zusätzlich Apps an den Start gehen, die den Touristen anzeigen, wie voll es an den Stränden und anderen öffentlichen Plätzen ist, um das Infektionsrisiko zu senken. Im Falle einer Ansteckung versprechen die Regierungsvertreter eine Reiserücktrittsversicherung.

Laut „Mallorca Zeitung“ wendet sich die balearische Ministerpräsidenten in den nächsten Tagen außerdem an große deutsche Reiseunternehmen wie TUI und anderen Vertretern der Tourismusbranche, um diese in den Plan aufzunehmen. (neb)