Lufthansa mit irrem Angebot! „Wir fliegen die Elefanten nach Deutschland“

So wie es aussieht, werden wir es bald mit 20.000 Elefanten in Deutschland zu tun haben. Sie sind ein unerwünschtes Geschenk aus Botswana. Der afrikanische Staat ist so verärgert über die Gesetzespläne von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne), dass er die riesigen Tiere aus Protest nach Deutschland schicken will.

Die deutsche Ministerin will die Einfuhr von Jagdtrophäen verbieten. Nach Ansicht des botswanischen Präsidenten Mokgweetsi Masisi fördert dies jedoch Armut und Wilderei in Botswana und schadet dem Land, wie er der „Bild“-Zeitung sagte. Doch wie sollen 20.000 Elefanten aus Afrika nach Deutschland kommen? Die Lufthansa hätte da eine Lösung.

Lufthansa will Elefanten abholen

Die erste Airline, die sich bereiterklärt! „Lufthansa Cargo“ hat jetzt, einige Tage nach dem „Geschenk“ an Deutschland, angeboten, die großen Tiere höchstpersönlich abzuholen. Die Frachtfluggesellschaft erklärte gegenüber der „Bild“-Zeitung, sie könne „unter strenger Berücksichtigung des Washingtoner Artenschutzabkommens große Tiere wie Elefanten vereinzelt auf ihren Frachtflugzeugen des Typs Boeing 777F transportieren“.

Auch interessant: Kreuzfahrt wird durch hohe Wellen und Überflutungen zum Horror-Trip – „Titanic 2.0“

Der Transport von solchen großen und schweren Tieren müsse jedoch aufwendig vorbereitet werden. Neben Sondergenehmigungen, die eingeholt werden müssen, müssen natürlich auch Transportboxen in entsprechender Größe extra angefertigt werden. Dennoch ist „Lufthansa Cargo grundsätzlich Experte für Tiertransporte“, weswegen auch dieses Unterfangen möglich sei.

Geschenk aus Botswana

Hintergrund hinter dem Elefanten-Geschenk ist das Verbot der Einfuhr von Jagdtrophäen. Der botswanische Präsident sagte dazu: „Es ist sehr einfach, in Berlin zu sitzen und eine Meinung zu haben zu unseren Angelegenheiten in Botswana. Wir zahlen den Preis dafür, dass wir diese Tiere für die Welt erhalten.“ Mehr zu den Hintergründen kannst du in diesem Artikel nachlesen.

Das könnte dich auch interessieren.

Die Frachtfluggesellschaft „Lufthansa Cargo“ hat schon so manches Tier sicher ans Ziel gebracht. „Ob Haustiere, Pferde, Exoten, Zierfische, Insekten oder Nutztiere – Mit uns reisen Tiere komfortabel und stressarm“, heißt es auf der Website. Das gilt wohl auch für die 20.000 Elefanten aus Botswana. Denn Bedingung für das Geschenk ist, dass Deutschland die Tiere auf eigene Kosten selbst abholt.

Ob Lufthansa sich gleich um 20.000 Elefanten kümmern kann, ist jedoch eher unwahrscheinlich. Demnach beschränkt sich das Angebot nur auf einige der großen Tiere. Ein Massentransport lasse sich nur als „Militäroperation“ abhalten, so die „Bild“-Zeitung.